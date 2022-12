Vacanze di Natale? La città migliore del mondo è proprio in Italia

Le vacanze di Natale sono sempre un’occasione gradita per organizzare un bel viaggio, per rilassarsi e divertirsi con la famiglia ma anche per scoprire atmosfere da sogno. Spesso andiamo lontano eppure, secondo le ultime ricerche, si trova in Italia la migliore città del mondo per trascorrere le feste.

Dopotutto bisogna ammettere che anche se in alcune città europee può essere sfavillante la magia delle luci, dei giganteschi negozi addobbati e dei maxi alberi di Natale, è tipicamente italiana l’atmosfera di festa.

Scopriamo qual è la città che è stata eletta, su tutte, la prediletta per trascorrere le feste di Natale e soprattutto per quale motivo.

Vacanza di Natale in Italia

Secondo il prestigioso quotidiano Mirror, la migliore città dove trascorrere le vacanze di Natale, è proprio in Italia. Grazie alle compagnie aeree che propongono offerte notevoli è possibile organizzare un bel viaggio da qualunque città, soprattutto in Europa.

Il fascino dei mercatini di Natale ma anche di scoprire altri paesi spesso ci spinge lontano, tuttavia a volte la bellezza è proprio dietro l’angolo, è questo il caso di dirlo. Qual è quindi la meta perfetta secondo gli europei? Si tratta di Roma. Una notizia che lascia senza parole perché di tutte le bellissime città e capitali è stata eletta proprio una città italiana.

Perché fare le vacanze a Roma

Perché di questa scelta? Sicuramente per la magia di Roma che anche aldilà delle feste non ha certo bisogno di presentazioni ma anche perché incarna un po’ il simbolo italiano e anche l’atmosfera natalizia nostrana. Un’altra caratteristica importante è anche la questione temperatura che è proibitiva soprattutto al Nord Europa. Passeggiare non è poi così piacevole con diversi gradi sotto lo zero mentre la città di Roma offre comunque un clima mite anche durante il periodo invernale.

Ci sono moltissimi luoghi da visitare sempre aperti fino a tarda sera, ci sono tanti turisti che animano ogni angolo della città, gli alberi di Natale, il panettone e il pandoro e le specialità natalizie tutte italiane. Infatti, secondo il sondaggio, il 67% delle persone che ha partecipato ha detto di voler visitare la città proprio per poter assaporare il cibo locale. La capitale sicuramente non sarà il classico paesaggio innevato ma i visitatori preferiscono fascino e soprattutto comodità.

Complessivamente quindi c’è tantissima scelta ma Roma ha trionfato su tutte, anche grazie al Christmas World, il villaggio di Natale che si tiene a Villa Borghese, le luci dell’Orto Botanico il Santa Claus District e la Fiera Natalizia del quartiere San Paolo che è tra le più grandi al mondo e sicuramente la più grande di tutta la città.

La seconda città che è stata eletta nel sondaggio è Parigi, una capitale molto romantica che quindi è perfetta per le coppie. Parigi è bellissima, come tutta la Francia, durante questo periodo natalizio. Però bisogna anche ammettere che oltre le luminarie e i mercatini il tempo è veramente rigido e non sempre molto piacevole. Al terzo posto invece si trova Amsterdam che con i suoi canali, il festival delle luci e la neve riesce a regalare un luogo di pura magia per le feste di Natale.

Al quarto posto si trova Berlino, vibrante e divertente, ideale per i più giovani. Al quindi posto invece si trova Reykjavik che ha tantissime opportunità anche particolari per passare il Natale.