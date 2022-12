Cosa mangiare nel giorno dell’Immacolata: i piatti della tradizione

Il Menù per l’Immacolata 2022 è pronto? Ecco quali sono i piatti tipici della tradizione da assaggiare, regione per regione.

Ci siamo, oggi, 8 dicembre 2022 celebriamo la Festa dell’Immacolata. Come ogni anno questa è la giornata in cui gran parte degli italiani si dedicano alla realizzazione del loro Albero di Natale, ma non solo.

L’8 dicembre è anche l’occasione giusta per preparare un menù pazzesco per il pranzo dell’Immacolata. Magari rispettando le tradizioni e le ricette culinarie tipiche di tutta Italia. Quali sono allora i piatti che non possono mancare sulla vostra tavola?

Menù per il pranzo dell’Immacolata 2022: le ricette della tradizione

Lo sappiamo bene, in Italia ogni regione ha il suo piatto tipico. Figuriamoci durante le festività come Natale. In questo periodo dell’anno infatti andiamo a riscoprire quali sono le tradizioni culinarie più importanti.

Per facilitarvi un po’ la ricerca ecco cosa abbiamo trovato per voi.

Tanto per iniziare in Lombardia, ad esempio, non può mancare il risotto con l’ossobuco, la cassouela di maiale e o la polenta. In Piemonte largo spazio agli agnolotti al plin, mentre in Liguria non può mica mancare il Cappone lesso con la mostarda.

Se invece ci spostiamo in Emilia Romagna preparatevi ad un menù dell’8 dicembre all’insegna del cotechino in galera. Al sud Italia, in Puglia ad esempio, non possono mancare le pucce o le pettole. Ma non dimentichiamo anche le lasagne napoletane con il ragù tipico e un impasto arricchito da ricotta, polpettine e uova sode.

Dolci tradizionali dell’Immacolata

Per quanto riguarda i dolci per completare il vostro menù dell’Immacolata preparatevi perché ce ne sono tantissimi. Dal buccellato tipico siciliano con marmellata, cioccolato, mandorle e spezie, alle zeppole campane: fritte e al miele. Spostandoci invece in Piemonte troviamo il delizioso bonet che, nella patria del cioccolato e delle nocciole non poteva che essere strepitoso e buonissimo.

E per saperne di più?

Come vi abbiamo anticipato questo è stato una sorta di volo sopra alcuni dei piatti della tradizione più buoni in assoluto. Chiaramente ogni regione, ma spesso anche ogni singola città ha il suo particolarissimo menù della tradizione per l’Immacolata.

Se non conoscete nessun piatto tipico non preoccupatevi. Questa è l’occasione giusta per chiedere lumi ai nonni o agli anziani del paese o della città. Sicuramente vi sapranno dare molte indicazioni interessanti!