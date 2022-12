By

La notizia da conoscere: cerchi lavoro e ami viaggiare? Ita Airways offre 1200 posti! Come candidarsi. Tutte le informazioni utili.



Per chi desidera un lavoro nel mondo dei viaggi e in particolare di quelli in aereo, sono uscite nuove interessanti opportunità da prendere al volo.

La compagnia area Ita Airways ha da poco approvato un nuovo piano di assunzioni per il personale viaggiante, tra piloti, comandanti e assistenti di volo. Si tratta di nuove opportunità per chi è già qualificato o per chi vuole intraprendere una carriera nel trasporto aereo.

Il piano, che era stato già annunciato nelle scorse settimane, prevede l’assunzione di ben 1200 figure professionali. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Se cerchi lavoro e ami viaggiare, Ita Airways offre 1200 posti!



Nonostante non sia stata ancora venduta e abbia già accumulato diversi debiti, Ita Airways, la compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia, scommette sul futuro, investendo sul potenziamento della sua flotta, con la conseguente assunzione di nuovo personale.

I programmi di Ita Airways prevedono un incremento di 39 nuovi aeromobili, di cui 9 voleranno a lungo raggio, che andranno ad aggiungersi agli attuali 65 velivoli operativi. L’espansione della flotta richiederà l’assunzione di nuovo personale.

Per questo motivo, la compagnia aerea ha annunciato il nuovo piano da 1200 assunzioni di figure professionali, per gli equipaggi dei nuovi aeromobili, che entreranno in servizio nel 2023. Si cercano assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti. Come riporta TTG Italia.

Come candidarsi

Le selezioni dei candidati ai nuovi posti di lavoro in Ita Airways si svolgeranno dalla metà di dicembre nelle principali città italiane. Saranno condotte dai recrtuiter della compagnia aerea, in collaborazione con CVing, una società specializzata in progetti e servizi digitali legati al mondo HR.

Nel dettaglio sono cercate le figure professionali di: assistenti di volo certificati, aspiranti assistenti di volo e piloti.

Le giornate di selezione dei candidati si svolheranno: il 14 dicembre a Roma, al TH Roma Carpegna Palace (via Aurelia, 481) e il 16 dicembre a Milano, al Crowne Plaza Milan Linate (via K.Adenauer, 3, San Donato Milanese).

Per partecipare occorre registrarsi (gratuitamente) sulla piattaforma Eventbrite. Il link per la registrazione è presente sulla pagina Facebook e sul profilo Linkedin di CVing.

Nel frattempo, sul fronte della vendita della compagnia aerea, le ultime notizie danno sempre più vicino l’accordo con Lufthansa. Il governo sta premendo per portare a termine la cessione di Ita Airways che potrebbe concludersi a fine dicembre o al massimo a gennaio 2023.