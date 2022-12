È italiano il panettone più costoso al mondo: non immaginerai mai il prezzo folle

Oggi siamo abituati ai panettoni degli chef stellati, dell’alta cucina, di volti che sono diventati famosi al grande pubblico con i programmi televisivi ma c’è un panettone che li supera di gran lunga e che appartiene ad una pasticceria italiana.

Certo i panettoni artigianali sono un’eccellenza, c’è quello di Cannavacciuolo, di Bruno Barbieri, di Cracco, di Iginio Massari, di Niko romito, di Ernst Knam, di Bottura con prezzi che oscillano tra i 40 e gli 80 euro al kg. Sono eccellenti e perfetti da regalare e ora vanno anche di gran moda.

Le pasticcerie offrono gusti insoliti e incredibili, con cioccolato proveniente dalle zone più remote, zucchero finissimo e ingredienti particolari come il burro francese ma nessuno di loro batte questo panettone.

I panettoni più ricercati del mercato

Ovviamente non possiamo dimenticare il mercato tradizionale che ormai è degno delle migliori pasticcerie, tra questi abbiamo Pepe, Sal De Riso, De Vivo, Morandin, Martesana, Tiri, Bedussi, Olivieri 1882, con prezzi che oscillano tra i 30 e i 50 euro per alcuni che sono considerati i migliori panettoni in assoluto nella storia.

Più il gusto è complesso, più il costo lievita, ci sono prodotti tradizionali e poi ci sono panettoni veramente incredibili, un esempio è il panettone con la nduja di Marco Macrì in Calabria, quello al caramello salato di Tiri, quello a cassata di De Vivo, il panettone al tiramisù di Sal De Riso, quello ad amarene, limone e pistacchio di Calciano, il panettone di Biasetto a castagne e vaniglia, quello Oro di Panna con un prodotto dolcificante estratto dagli alberi di frassino, il Pansfogliatella di De Vivo. Insomma, la selezione è così ampia che oggi per acquistare un panettone c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il panettone più caro al mondo

Tuttavia, il primato in assoluto, come panettone più caro al mondo è italiano. Si tratta di una produzione lievitata realizzata nella pasticceria del Borgo a Carmagnola da Dario Hartvig. La richiesta è stata fatta un facoltoso indiano che ha chiesto ingredienti d’eccellenza e qualche “eccesso”. Il panettone è stato ricoperto infatti con foglie d’oro per uso alimentare da 22 carati e adornato non con un fiocchetto ma con un mega bracciale di diamanti. Il panettone da 5 kg è costato ben 500 mila euro.

Prezzo la pasticceria è possibile acquistare anche un’altra versione di questo panettone che viene venduta al pubblico, si tratta di un panettone da 1 kg ricoperto da sfoglia d’oro a 22 carati e corredato da una molteplicità di cristalli per un costo di ben 800 euro.