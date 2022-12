Alessandro Borghese non ce la fa e si sfoga sui social. Il web è impazzito

In viaggio in Italia e ora anche all’estero con il magico Alessandro Borghese e il suo famigerato show di successo: “4 Ristoranti”. Torna uno degli appuntamenti più amati della televisione.

Alessandro Borghese è uno chef che, dobbiamo ammetterlo, tutti amiamo. Lo abbiamo imitato tutti dicendo “Ho dato diesci” strascicando le consonanti e sorridendo del suo accento.

Ma non solo: grazie a 4 Ristoranti abbiamo anche selezionato alcuni dei locali più interessanti in Italia dove assaggiare quella particolare prelibatezza oppure provare quella determinata atmosfera.

4 Ristoranti: un successo che ha travolto Alessandro Borghese

Così, ora che ricomincia la nuova stagione di 4 Ristoranti arrivano le novità. Ossia una puntata (che forse ne farà seguire altre) all’estero, precisamente nelle meravigliose Canarie. Ma con la messa in onda della prima puntata del format è successo qualcosa di speciale: il pubblico da casa è letteralmente esploso in una miriade di complimenti sia a Borghese che al programma. E il famoso chef non è riuscito a rimanere in silenzio, anzi!



Le stories di alessandro borghese a fuerteventura

I ringraziamenti emozionati dello chef e giudice dello show

Sui social Alessandro Borghese ha commentato l’accaduto e il successo della prima puntata della nuova stagione. Così ha condiviso una foto di 4 Ristoranti, ma soprattutto ha realizzato un collage con alcuni dei commenti più belli e significativi che lo hanno commosso e, ovviamente, spinto a fare un ringraziamento pubblico.

“Grazie! Grazie! Grazieeeeeeee col cuore! Il mio più grande successo in tutti questi anni siete voi!”

Scrive Borghese sui social e anche sotto a queste parole si scatena una pioggia di cuori e di apprezzamenti.

Alessandro Borghese, un po’ come tutti gli chef che vanno in televisione, qualche volta ha fatto discutere. Ma il suo piglio, il suo sorriso e la sua semplicità hanno sempre prevalso su qualsiasi polemica. Insomma. Tutti lo amiamo alla follia, “lochesciooon” compresa, dite la verità!