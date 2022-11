Voli extra lusso che costano come un low cost: il sogno si avvera

Viaggiare in un aereo a cinque stelle con servizi extra lusso al costo di una low cost? Ora è possibile, grazie a una compagnia che offre tratta e servizi inclusi a 60 euro.

Sedili ampi e reclinabili, poggiapiedi, monitor touchscreen e tariffe vantaggiose sono la combinazione perfetta. I nuovi Airbus A350 della Singapore Airlines sono pronti per questo fantastico viaggio.

Un servizio pluripremiato con tariffe super vantaggiose che sembrano quasi incredibili e che permetteranno ai viaggiatori di godersi veramente la tratta.

Il viaggio di lusso al prezzo del low cost

Il viaggio lanciato dalla Singapore Airlines permette di viaggiare da Milano a Barcellona a soli 60 euro. Queste tariffe che sono tipiche delle low cost ora invece sono possibili anche per dei voli extra lusso a cinque stelle con una delle migliori compagnie al mondo.

Si parla quindi di un servizio realmente di alto livello con tutto ciò che può rendere anche una percorrenza breve di un paio di ore veramente unica e speciale. Solitamente siamo abituati ai viaggi con low cost e compagnie di bandiera che per voli nazionali o comunque europei utilizzano aeromobili abbastanza affollati, dove talvolta lo spazio per le gambe è esiguo, dove tutto o quasi è a pagamento.

Qui gli spazi sono superiori a quelli di un viaggio in auto, ci sono servizi tutto incluso e l’obiettivo è lavorare per massimizzare il comfort dell’utenza anche solo per 60 euro. Una vera offerta da prendere al volo che permetterà di arrivare nella famosa città spagnola riposati e soprattutto comodi.

Poltrone incredibili, spazio, schienali ergonomici, un volo da sogno per i passeggeri che non dovranno più spendere cifre incredibili e improponibili. Ogni seduta sembra una vera e propria poltra di casa, non solo per lo spazio ma per la comodità che garantisce alla schiena e le gambe, con lo schermo si possono vedere film e telefilm oppure inserire il proprio dispositivo per lavorare, le preparazioni per il pranzo o la cena non sono semplice cibo confezionato ma veri e propri pasti freschi e genuini, una vera leccornia anche per il palato.

La compagnia ha vinto numerosi premi che attestano non solo il grande lavoro in termini di sicurezza e salute, con un 5 stelle Health and Safety Rating SkyTrax Covid-19 Airline 2021 ma anche per il lavoro che viene fatto per il comfort dei viaggiatori. Tra questi spiccano il premio come miglior cabin crew del mondo nel 2021 e come compagnia oro sempre nel 2021.