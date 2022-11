Ristorante stellato a 20 euro? Ora è possibile, scopri come

I ristoranti stellati sono per molti l’opportunità per gustare tutto il meglio della tradizione gastronomica con una cucina d’eccellenza. Tuttavia spesso i prezzi sono proibitivi, quindi non per tutti. Scopriamo quindi i migliori ristoranti low cost con un menù tra i 20 e i 30 euro.

Sapori, sperimentazioni, gusto incredibile: anche i ristoranti stellati possono essere accessibili per tutti, grazie a dei menù che sono veramente a budget ben lontani dall’immaginario collettivo.

Se normalmente infatti occorrono tra i 100 e i 150 euro almeno per una cena completa in un ristorante a 1 stella Michelin, in questo caso ve la caverete con molto meno.

Ristoranti stellati low cost in Europa

Chef’s Pencil ha messo in evidenza ben 10 ristoranti in Europa che permettono di gustare dei piatti straordinari a prezzi veramente convenienti. Parliamo di una tariffa unica che non supera i 30 euro a persona.

Analizzando ben 500 differenti menù dei vari ristoranti Michelin è stato possibile arrivare a una classifica di quelli che sono i più abbordabili in assoluto. Non tutti gli stellati infatti sono eccessivi nel costo, vediamo quindi quali non perdere durante il viaggio.

Il primo ristorante stellato low cost si trova in Spagna, il menù è straordinario e costa solo 20 euro. Siamo a poca distanza da Barcellona, l’Antic Molì a Ulldecon con lo chef Vicent Guimerà Sales. Un altro luogo da non perdere è Silabario dello chef Alberto González Prelcic dove un menù stellato costa 27 euro, sempre in Spagna, lo stesso Paese che offre anche il ristorante più costoso del mondo.

Un altro ristorante stellato a basso costo si trova in Francia, nonostante la meta in generale non sia certo tra le più economiche, è possibile trovare delle sorprese. Allora segnate La Robe a Montaigu con menù stellato da 24 euro e Hostellerie la Montagne, a Colombey-les-Deux-Églises che invece ne costa 25 di euro. Restando sempre in Francia, a Mont de Marsan si trova Les Cleft d’Argent dello chef Christophe Dupouy dove il menù a base di specialità locali costa 25 euro. A Blainville sur Mer il menù di Le Mascaret costa 26 euro a persona e con lo stesso budget è possibile pranzare anche presso l’Hotel Restaurant Le France a Villers le Lac.

Concludendo, anche il menù di La Grange de Belle Eglise di Marc Duval con il menù a 27 euro è incredibile. In Ungheria invece si trova Essencia, un ristorante stellato dello chef portoghese Tiago e di sua moglie dove per 25 euro si può gustare il meglio della cucina locale tradizionale.