Per vivere il vero spirito del Natale dovete venire qui

Città, regioni, ma persino quartieri. Ci sono dei luoghi che a Natale diventano ancora più magici. In Italia ce n’è uno che non potete perdervi!

Bisogna essere onesti. Natale vissuto in determinate città o regioni assume tutto un altro spirito e un’altra forza emotiva. È il caso di Assisi, una città già di per sé molto emozionante grazie alla storia di San Francesco, che in questo periodo di festività diventa ancora più stupefacente.

Per questo Natale 2022, Assisi si pone come una sorta di grande presepe a cielo aperto che invita tutti i visitatori a passeggiare tra le vie e lasciarsi stupire. Ecco perché Assisi è la meta top da visitare per trovare il vero spirito del Natale!

Assisi è la città dove ritrovare il vero significato del Natale

Visitare Assisi a Natale significa rimanere a bocca aperta davanti a tantissime luminarie che proietteranno gli affreschi di Giotto legati al tema della Natività sulle chiese e sui principali monumenti della città. Ma quello che affascinerà maggiormente i turisti, religiose e non, è il presepe vivente nel centro della città. Un’attività perfetta per trasportare i visitatori veramente nel cuore della storia sia del Natale che, in qualche modo, anche della città.

Natale ad Assisi: gli eventi da non perdersi

Tutta Assisi diventerà quindi una sorta di percorso artistico, religioso, francescano molto emozionante e anche ecosostenibile. Le date da segnare sul calendario sono semplici: l’8 dicembre alle 18:30 si darà il via alla manifestazione con l’accensione delle luminarie e la benedizione dell’albero di Natale e del presepe. Da quel momento in poi il calendario degli appuntamenti sarà ricchissimo. Tra mercatini, decorazioni ad ogni angolo e persino la casa di Babbo Natale per i bambini. Non mancheranno poi anche svariate visite guidate per andare a scoprire tutti i luoghi d’arte ad Assisi e, chiaramente data anche la particolarità di questa città, sono in programma anche tanti momenti dedicati alla spiritualità, alla fede e alla riflessione.

Ecco perché Natale ad Assisi riempirà sia gli occhi che il cuore e magari ci aiuterà a ritrovare dentro di noi il vero spirito del Natale.