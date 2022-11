Questa compagnia aerea pensa ad un volo a misura di bambini: le novità in arrivo

Un volo aereo per bambini pensato, dall’inizio alla fine per i viaggiatori più piccoli? Finalmente c’è chi ci ha pensato e lo ha fatto veramente alla grande!

Rendere un volo aereo piacevole anche per i bambini non è certo una impresa semplice. Quando i piccoli viaggiatori si trovano costretti a dover rimanere fermi e seduti e trascorrere magari diverse ore all’interno di un velivolo potrebbero giustamente innervosirsi o annoiarsi se non hanno un gioco da viaggio.

Ecco allora che la Saudi Arabian Airlines ha deciso di proporre servizi e prodotti proprio pensati su su di loro per garantire un’esperienza di volo divertente rilassante e di conseguenza piacevole sia per la famiglia che per gli altri viaggiatori.

I servizi pensati per i bambini in volo: l’idea di Saudi Arabian Arilines

Si comincia ancora prima di salire in aereo, con un’area giochi per bambini con video games e varie postazioni dove disegnare e colorare prima del volo. La compagnia ha pensato infatti ad un’area lounge dedicata proprio più piccoli i bambini.

A bordo dell’aereo invece per i viaggiatori fino ai 12 anni verrà consegnato un kit decorato con la mascotte di Saudia Airlines. All’interno ci sarà un libro, pastelli, una mascherina per dormire e un paio di cuffie. A bordo infatti l’offerta per l’intrattenimento è vasta: ci sono oltre 50 giochi per far passare di più le ore, vari canali di cartoni animati per bambini e un menù proprio studiato per i bimbi che può essere gestito sul momento oppure tramite la prenotazione on-line.

L’idea è quindi quella di cercare di rendere il volo assolutamente piacevole confortevole per i più piccoli affinché si possano divertire e rilassare a bordo degli aerei della Saudi Arabian Airlines e ricordare questo volo come uno dei più piacevoli della loro vita. Il tutto con grande gioia di mamma e papà e degli altri passeggeri!