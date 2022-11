L’offerta da non perdere per Sciare in Lombardia: super sconti sugli skipass per bambini e ragazzi. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una buona notizia in questo periodo di caro vita ed esplosione dei prezzi, anche per le vacanze. In particolare per quelle sulla neve in montagna.

Ci eravamo lasciati qualche tempo fa con le preoccupazioni per l’esplosione dei costi degli skipass della nuova stagione sciistica invernale. Una batosta per i vacanzieri pronti a mettere gli sci ma anche per gli operatori che dopo due anni di restrizioni per la pandemia contavano di recuperare i mancati guadagni delle precedenti stagioni.

Purtroppo, inflazione e caro energia avranno un impatto pesante sulle tariffe degli hotel e anche e soprattutto sul costo degli skipass per gli impianti di risalita (skilift, seggiovie, cabinovie, funivie) per accedere alle piste da sci.

Per fare fronte all’aumento dei costi e andare incontro alle famiglie, in Lombardia sono state lanciate ottime offerte sugli skipass per bambini e ragazzi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Sciare in Lombardia: super sconti sugli skipass per bambini e ragazzi

Per incentivare il turismo sulla neve delle famiglie, la Lombardia offre lo skipass a soli 5 euro per bambini e ragazzi fino ai 16 anni. Anche per le lezioni di sci sono offerte a 5 euro l’una.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Lombardia con con Anef Ski Lombardia, consorzio di aziende funiviarie lombarde. Un modo per avvicinare bambini e ragazzi allo sci, sport bellissimo ma costoso. Come riporta TTG Italia.

La promozione, tuttavia, va precisato, è riservata ai minori di 16 anni residenti in Lombardia. Dunque, solo se bambini e ragazzi sono residenti in regione potranno accedere allo skipass al costo di soli 5 euro sulle piste lombarde. Una opportunità di cui può usufruire, ad esempio, una famiglia che abita a Milano per sciare sulle piste della Valtellina o altre del territorio lombardo.

Dettagli sugli skipass a 5 euro per bambini e ragazzi

La promozione degli skipass a 5 euro per bambini e ragazzi minori di 16 anni in Lombardia sarà valida dal 12 al 24 dicembre 2022. Gli skipass si possono acquistare già dallo scorso 21 novembre, mentre per le lezioni sono previste delle giornate di “click day” per le prenotazioni, contattando le scuole di sci fra le ore 9.00 e le ore 18.00.

Ogni bambino o ragazzo potrà usufruire di:

due skipass giornalieri , scaricando i voucher dal sito Skipass Lombardia , al costo di 5 euro a voucher e recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della Regione per ricevere il giornaliero da utilizzare sulle piste innevate della Lombardia;

, scaricando i voucher dal sito , al costo di e recarsi alle casse delle stazioni sciistiche della Regione per ricevere il giornaliero da utilizzare sulle piste innevate della Lombardia; usufruire di una lezione di sci, al costo di 5 euro a voucher, prenotando direttamente con la scuola di sci selezionata.

Ciascun bambino o ragazzo sotto i 16 anni avrà diritto al massimo ad una lezione singola di sci, della durata almeno di 55 minuti o di più ore per le lezioni svolte in forma collettiva, fino ad un massimo di 5 allievi per maestro. Sarà a discrezione della scuola di sci proporre, in caso in cui gli allievi non siano dello stesso livello o dovessero avere età molto differenti, la lezione di sci in forma singola o collettiva. Nel caso di lezione collettiva, la scuola potrà stabilire liberamente la durata della stessa, in base del numero degli allievi.

Ulteriori informazioni le trovate sul sito web della Regione Lombardia.

