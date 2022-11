I 10 prodotti indispensabili per viaggiatori da acquistare con il Black Friday

C’è tanto fermento per il Black Friday che interessa ogni categoria, quindi anche i viaggi. Oltre a pacchetti molto interessanti per organizzare una vacanza ci sono 10 accessori di cui non potrete fare a meno che potete ottenere ad un prezzo super scontato. Scopriamo quali sono e perché dovete prenderli al volo.

Le offerte sono svariate, alcune veramente strepitose per la categoria viaggi, inoltre questo è il momento migliore per andare anche ad acquistare qualche regalo pensato proprio per un viaggiatore.

Su Amazon ci sono tantissimi prodotti in super sconto che sono veramente articoli indispensabili per chi ama viaggiare e possono rivelarsi dei veri e propri salva vita in alcuni casi.

Black Friday: gli articoli da acquistare subito

La prima cosa che un viaggiatore deve avere è uno zaino: capiente, confortevole, idoneo da portare a bordo e chiaramente in grado da supportare al meglio il peso effettivo. Uno dei migliori in questi termini, pensando ovviamente a quello che può essere l’utilizzo continuo in varie condizioni ma anche il rapporto qualità-prezzo è lo zaino Homiee che ha uno scomparto, tasche anteriori, due laterali, cintura e spazio per attrezzatura da campeggio. Da usare per il trekking e per i viaggi ed è molto economico, in offerta a soli 39 euro. Una valida alternativa è lo zaino da donna Hayayu che è molto pratico, ha la forma di un bagaglio a mano e anche l’attacco USB, lo scomparto per le scarpe e per il pc. Un vero e proprio prodotto super versatile da usare sempre e costa 32 euro.

I viaggiatori devono prestare molta attenzione anche alle scarpe, ci sono brand che si occupano e realizzano appositamente delle scarpe pensate per il trekking, da uomo e da donna. Uno di questi è Salewa che offre in sconto uno dei suoi prodotti migliori. Parliamo di scarpe anti pioggia, anti abrasione, impermeabili, ideali per le rocce, le pietre e qualunque tipo di strada. Sono totalmente in goretex, per uomo e donna, a 136 euro, praticamente 100 euro in meno del loro prezzo originario. Un’alternativa sono anche le scarpe Salomon che sono veramente incredibili e anche molto stilose, da utilizzare in varie situazioni e molto comode ma al tempo stesso belle che si trovano sul sito ad appena 100 euro.

Terza opzione fondamentale, il sacco a pelo. Se amate fare campeggio non potete non averne uno di buona qualità. Quello di Kingcamp è uno dei migliori in commercio con apertura totale, cappuccio, in 100% poliestere, super leggero di appena 1.4 kg quindi facile da portare in tutte le stagioni, impermeabile e ben isolato in grado di resistere fino a -3°. Questo costa 33 euro in super sconto. Se invece volete un sacco di emergenza, quindi un prodotto secondario per non avere problemi, c’è quello Honyao che costa appena 15 euro, un modello ben strutturato, una vera e propria coperta termica.

Se amate viaggiare, amate sicuramente anche averne un ricordo, quindi abbiamo la migliore camera in termini di qualità-prezzo per i viaggiatori. La Wolfang Dual Color Screen Action Cam GA200, un prezzo molto competitivo di 80 euro. Ideale per fare foto e video ad alta risoluzione in 4K in qualunque condizione. Ha un design con schermi a colori, autonomia di 90 minuti e un prezzo che veramente è niente se paragonato ad altri modelli.

Tornando in tema campeggio non potete lasciarvi sfuggire una bella tenda in offerta. In particolare è la Salewa Leone II ad essere in offerta per il Black Friday: economica, super resistente ad oltre 100 euro di sconto, ora costa 270 euro.

Immancabile un bello sconto anche sulle borracce, oggi più che mai sono indispensabili per qualunque spostamento. Tra le top di gamma c’è la Philips Water GoZero che permette, grazie alla tecnologia led apposita, di distruggere cattivi odori e DNA. Praticamente la borraccia è autopulente e funziona anche come dispositivo autopulente per l’acqua, trasformandola ed eliminando ogni agente patogeno. Ora in offerta a 50 euro. Se invece amate lo stile classico, come perdersi un termos Stanley che mantiene l’acqua ma anche il caffè a qualunque temperatura per oltre 15 ore, in offerta a 39 euro su Amazon. Questo è un classico dallo stile vintage che non passa mai di moda, da prendere assolutamente al volo.

Questi sono alcune delle migliori idee da acquistare subito per il vostro Black Friday direttamente su Amazon, sicuramente oggetti fondamentali per un viaggiatore.