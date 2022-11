Idee regalo Natale 2022: un viaggio al caldo e low cost con Ryanair

Ryanair ha già aperto le vendite per i viaggi in primavera ed estate 2023. Ecco quindi che comprare un biglietto aereo diventa la cosa giusta da fare per un regalo di Natale pazzesco.

Fra le offerte del Black Friday di Ryanair e il Natale in arrivo le possibilità di acquistare voli aerei a basso costo è enorme. A questo si aggiunge il lancio delle nuove rotte Ryanair per l’estate 2023 che sono già acquistabili.

Se state quindi cercando un’idea regalo per Natale 2022 regalare o comprare per se stessi un biglietto aereo per l’estate 2023 potrebbe essere la cosa giusta da fare!

I voli Ryanair primavera estate 2023 da prenotare subito

Ryanair, una delle compagnie low cost più famose d’Europa ha infatti annunciato tutti i suoi voli per l’estate del prossimo anno. Ma non solo, da oggi si possono anche già comprare i biglietti su Ryanair.com con tariffe agevolate su una selezione di oltre 2500 rotte verso l’Europa. Altre destinazioni ancora verranno annunciate nelle prossime settimane.

Una sorpresa continua insomma, perfetta per un regalo di Natale low cost, ma al contempo inestimabile. Cosa c’è di meglio, infatti, di donare una vera e propria esperienza alla scoperta di una bellissima città europea?

“Pasqua e l’estate 2023 sono più vicine di quanto si possa credere – ha dichiarato Dara Brady di Ryanair in una nota pubblicata sul sito ufficiale della compagnia – I clienti che vogliono giocare d’anticipo e fare buoni affari possono così già prenotare da subito i loro voli“. Grazie a questa possibilità nulla vi trattiene dall’organizzare la vostra vacanza dei sogni al caldo in estate o in piena primavera o di regalare un biglietto a chi amate! E, cosa da non dimenticare assolutamente, chi prima prenota meno spende visto che ci sono tutte queste offerte così vantaggiose in questi giorni.

Ne avete già approfittato anche voi?