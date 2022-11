Ci siamo, sta arrivando il Black Friday 2022 e vi diciamo come acquistare voli low cost per partire quasi gratis.

Il Black Friday 2022 è quella giornata che tutti gli appassionati di acquisti online aspettano con ansia estrema. Soprattutto chi ama viaggiare sa che in quei giorni ci sono tantissime offerte pazzesche da sfruttare.

È una giornata in cui su diversi siti, primo fra tutti Amazon, si possono acquistare oggetti, prodotti di tecnologia e persino biglietti aerei ad un prezzo più che stracciato quasi ridicolo. Come fare allora per approfittare in tempo delle offerte del Black Friday per partire e volare low cost? Ecco tutto quello che vi serve sapere.

Come acquistare voli low cost con il Black Friday

Quest’anno il Black Friday 2022 cade venerdì 27 novembre. Questo è il giorno del famigerato venerdì nero e allo scoccare della mezzanotte svariate compagnie aeree metteranno online dei biglietti a prezzi super convenienti e molto scontati. Il Black Friday del resto è il giorno proprio delle offerte e indica anche l’inizio dello shopping Natalizio statunitense. Quindi oltre a comprare un biglietto aereo scontato per voi potreste trovare online anche tante idee regalo meravigliose per portarsi avanti in vista dei regali di Natale.

Venerdì nero: i voli low cost

Quasi tutte le compagnie aeree, EasyJet, Ryanair, Volotea, Tap Portugal, Wizz Air, Alitalia… durante il Black Friday faranno delle promozioni dedicate proprio a chi vuole viaggiare risparmiando. La notte del 27 novembre, ma in alcuni casi anche a partire dai giorni precedenti, è bene piazzarsi davanti al computer e cliccare spasmodicamente per accaparrarsi qualche posto. Infatti le offerte saranno quasi sicuramente limitate o con dei posti specifici a disposizione. Il tempismo diventa quindi fondamentale. Anche il portale eDreams di solito aderisce al Black Friday quindi potrete prenotare non solo un biglietto aereo scontato, ma anche un hotel dove soggiornare. Il tutto, lo ribadiamo, a prezzi super scontati.

Le offerte del Black Friday 2022

Per quanto riguarda il modo specifico e le offerte dettagliate dovrete consultare nei giorni precedenti il Black Friday il sito di riferimento. Così facendo capirete le modalità di adesione, quali sono i biglietti acquistabili, le destinazioni e anche i periodi di partenza previsti.

Insomma, qualche giorno prima è meglio studiarsi a fondo il regolamento per non farsi sfuggire nessuna occasione.