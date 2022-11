Cantare in auto con i bambini è la soluzione per un viaggio senza stress

Quando si intraprende un viaggio in auto con i bambini per andare in vacanza potrebbero sorgere diversi problemi. Ma cantare è la soluzione!

Ci sono diversi studi che sostengono come cantare a squarciagola sia fondamentale per ridurre lo stress e mettere di buonumore. A dirlo è la scienza è il motivo principale è che il canto riduce la produzione dell’ormone del cortisolo, che è quello dello stress.

Ecco perché allora a cantare in auto con i bambini durante un viaggio, magari piuttosto lungo per andare in vacanza, potrebbe essere la soluzione per trascorrere diverse ore in relax e rilassarsi tutti insieme.

Per quale motivo cantare in auto rende il viaggio più piacevole?

Diversi studi di medicina hanno analizzato come il cortisolo venga letteralmente abbattuto dal canto. Questo ormone, che è il nemico della serotonina che invece ci fa sentire felici, viene sconfitto cantando! Questa attività così semplice e allegra riduce lo stress e favorisce la concentrazione. Ecco perché cantare un po’ sotto la doccia o in auto con i bambini diventa un ottimo rimedio anti-ansia e antistress!

Il motivo poi è piuttosto semplice! Cantando si va ad utilizzare il diaframma, un muscolo respiratorio fondamentale, facendo così degli esercizi che sono un po’ simili a quelli della respirazione yogica. Inoltre cantare in auto con i più piccoli crea anche un bellissimo momento di coesione unità familiare. Per esperienza personale vi assicuriamo che i momenti di canto e di scoperta magari di alcune canzoni in auto da parte dei più piccoli rimarranno bene impressi nella memoria, diventando così dei ricordi preziosi.

Il canto è quindi un ottimo metodo per rilassarsi e calmarsi anche secondo un’indagine della Nissan! Cantare in auto è una attività che fanno moltissimi italiani, circa il 49%, e molti hanno dichiarato che serve per appunto scacciare lo stress e aumentare i livelli di buon umore, combattendo la noia.

Ecco allora che quando i bambini si stufano dopo poche ore che sono in auto e vorrebbero essere già arrivati, cantare potrebbe aiutarli a distrarsi e quindi a far trascorrere le ore il tempo in maniera più veloce e rapida.