La crociera più lunga del mondo: quanto dura e quando parte

La crociera più lunga del mondo è un’esperienza incredibile, qualcosa di molto diverso dalla solita crociera. Scopriamo quando parte e da dove, ma soprattutto quanto dura.

Un viaggio intorno al mondo, si tratta di una crociera dei record firmata dalla Royal Carribbean, la stessa che ha realizzato la nave più grande del mondo. Questo sarà il viaggio più lungo mai fatto con la possibilità di esplorare ben sette continenti diversi.

Insomma un viaggio da sogno che sarà stupefacente ma anche impegnativo, non solo per la compagnia ma anche per i viaggiatori, sia in termini economici che dal punto di vista organizzativo.

La crociera più lunga al mondo

Si chiama Serenade ed è l’esperienza più incredibile da fare a bordo di una nave. Partirà il 10 dicembre 2023 da Miami e si fermerà il 10 dicembre dell’anno successivo. Una vera e propria crociera con tutto quello che comporta ma in questo caso la particolarità è proprio la durata.

Oltre a luoghi famosi e gettonati ci saranno anche molti posti meno conosciuto come Qaqortoq in Groenlandia e Shimizu, in Giappone, la porta del Monte Fuji. Viene definita la crociera delle crociere dalla società che ha la volontà in questo modo di far recuperare alle persone il tempo perduto in questi anni quando non è stato possibile viaggiare. Una vera e propria esplorazione, tanto divertimento e delle vere e proprie esperienze da vivere a bordo. Ci sono tante crociere straordinarie da fare.

Le prenotazioni sono già possibili, i prezzi vanno da 60 mila a 120 mila dollari a persona e sono da intendersi esclusi dei vari extra. Complessivamente è possibile scegliere o nove mesi interi di crociera, quindi quanto la sua durata complessiva oppure si possono scegliere dei pacchetti minori da due o tre mesi in base alle tratte. Partirà da Miami per arrivare a febbraio a Los Angeles dopo aver girato tre continenti e 36 destinazioni, visitato 4 meraviglie del mondo tra Messico, Rio de Janeiro e Argentina.

A febbraio partirà da Los Angeles per arrivare il 9 maggio a Dubai, passando per Oceania, Polinesia, Hawaii. Arriverà a Dubai per poi ripartire verso Barcellona, in questo tratto approderà a Petra, in Giordania, a Giza, in Egitto e poi Roma e Cannes. Infine da Barcellona partirà nuovamente per Miami dove il 10 settembre 2024 ultimerà la sua corsa, passando prima per Islanda e New York.

Un vero e proprio giro intorno al mondo con tappe straordinarie di grande bellezza: 150 destinazioni complessive, 9 mesi di percorrenza e un totale di 11 meraviglie del mondo. Un’esperienza da vivere, sicuramente per pochi visto il biglietto, che farà però sognare molti viaggiatori.