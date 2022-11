La Porta del Paradiso esiste e per raggiungerla bisogna fare 99 tornanti e 999 gradini

Basta guardare questa foto per capire perchè questo luogo si chiama Porta del Paradiso. Ecco dove si trova e come raggiungerla.

La Porta del Paradiso esiste veramente e prima di arrivarci bisogna percorrere 99 tornanti e poi salire una scala da 999 gradini.

Già i numeri e la quantità di percorso da intraprendere fa capire perché questa location così particolare si chiami così. Ma noi oggi andremo ad approfondire questo luogo magico e spettacolare.

Dov’è la Porta del Paradiso?

Cominciamo dalla base, dove si trova la questo luogo meraviglioso? Siamo in Cina, nei pressi della città di Zhangjiajie, a Huanan e il monte che a preso questo particolare nome è il Mont Tianmen. Siamo in quella zona del mondo talmente affascinante da aver ispirato persino la location del film Avatar. Se i 99 tornanti si possono fare in automobile o con un autobus la scalinata con questi 999 gradini è piuttosto impegnativa. Anzi, diciamolo, si tratta di una vera e propria impresa. Ma perché tutti questi 9? Il motivo è da ricercarsi nella numerologia cinese che vede il nove come numero della coscienza e dell’infinito.

Attenzione però. Se non vi sentite di impegnarvi in questa scalata c’è una funivia, a patto che non soffriate di vertigini, visto che è sospesa a circa 1200 metri da terra. Chiaramente è realizzata secondo moderne tecnologie e può resistere anche a diverse calamità naturali impattanti.

Chiaramente una volta arrivati davanti alla Porta del Paradiso ogni sforzo verrà assolutamente ripagato dalla vista meravigliosa. Cosa c’è sulla vetta? Un tempio buddista e un arco naturale che sarebbe proprio l’ingresso per il Paradiso! La tradizione vuole che nel 263 ci fu un crollo nella montagna che diede vita a questo arco, considerato da subito come il luogo terreno più vicino a Dio.

La Porta del Paradiso quindi, almeno in modo figurato, esiste veramente. Decidere di visitare questo luogo diventa quindi una vera e propria esperienza mistica, anche per le modalità che occorrono per arrivarci. E voi? Fareste un viaggio qui?