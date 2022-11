Il bar più piccolo al mondo? Si trova in Italia, non crederai ai tuoi occhi

Se avete voglia di un’avventura speciale, senza dover andare troppo lontano da casa, allora dovete visitare il bar più piccolo del mondo. Si trova in Italia ed è unico nel suo genere, scopriamo dove.

Appena 4 metri quadrati, solo 4 posti a sedere, eppure una fornitura da far rabbrividire anche i bar più strutturati, con oltre 200 etichette di whisky e molto altro da degustare. Un cocktail bar che mantiene tutta la sua essenza e che si sviluppa in un piccolo spazio.

Un luogo incantevole dove ogni centimetro è accuratamente selezionato e strutturato, una vera esperienza per il cliente, non solo per il palato ma anche per gli occhi.

Il bar più piccolo del mondo

Siamo in via Ripa di Porta Ticinese 43 e il bar in questione è il Backdoor 43 a Milano. È stato inserito nella classifica World 50 Best Discovery Chart ed è ufficialmente il più piccolo al mondo. Questo infatti è un cocktail bar con i fiocchi, nello stile ma anche nel menù. Non si tratta di una piccola area “organizzata” ma di un locale tra i più belli e interessanti di tutto il panorama italiano.

Le dimensioni non contano, infatti qui si trovano prodotti che altrove non sono nemmeno pensabili. Inoltre, sbirciando nel locale, si possono scorgere ricordi, cimeli, souvenir da tutto il mondo. I proprietari sono gli stessi del Mag Cafè che si trova proprio accanto, c’è una piccola vetrina con porta e una finestra da cui vengono serviti i cocktail accuratamente selezionati. Il bartender ha la maschera di Guy Fawkes, dal film V per Vendetta. Un luogo che sembra tanto misterioso quanto scenico.

Non è solo un bar, è un’esperienza di vita. Sembra di entrare in una realtà parallela e segreta. Un tempo questo piccolo spazio era una bottega di un artista proprio sui Navigli. Successivamente è diventato il deposito del bar e quindi è stato trasformato in un bar che ha vita propria. La sua essenza è indimenticabile, ti cattura e ti strega al tempo stesso. I cocktail sono straordinari come la playlist musicale. Per vivere questa esperienza, si deve prenotare. Ogni cliente ha un’ora di tempo per rilassarsi e poi lasciare il posto al prossimo avventore. Non perdete anche il miglior bar italiano al mondo.

Sicuramente vale la pena vivere questo attimo fantasioso per potersi concedere non solo uno dei loro magistrali prodotti ma anche questo tipo di degustazione in un luogo così speciale che sorge in uno dei posti più caratteristici e amati d’Italia soprattutto per un buon cocktail.