Bere un caffè ad alta quota? Ora è possibile proprio in Italia, con una vista spettacolare

Avete mai sognato di bere un caffè ad alta quota? Da oggi è possibile in un luogo veramente spettacolare e tutto italiano. Scopriamo dove si trova e come visitarlo.

Siamo sul Monte Bianco nel nuovissimo bar di Skyway, è in assoluto il più alto d’Italia dove il panorama lascia senza fiato su Punta Helbronner a 3466 metri di altezza.

Un’esperienza da sogno, anche per un appuntamento galante oppure per una proposta di matrimonio.

Il bar panoramico più alto d’Italia

Non solo potrete ammirare le montagne mentre prendete un caffè, ma qui i tavoli e l’ambiente sono completamente trasparenti per offrirvi quell’idea di immersione. Nato dalla collaborazione tra Skyway Monte Bianco e Kartell. Gli arredi sono in policarbonato che è stato ottenuto da scarti industriali, infatti questo bar ad alta quota è anche completamente ecosostenibile.

Anche il pavimento è trasparente quindi si ha la sensazione di stare sospesi praticamente sulla neve. Inaugurato durante la Courmayeur Design Week End è un concentrato di vera magia, un’opera d’arte che valorizza la bellezza e la qualità del prodotto. Il Kartell Bistrot Panoramic offre uno spaccato di Punta Helbronner a 3466 metri, la vetta più vicina al Monte bianco. La caffetteria è certificata ISCC* (International Sustainability and Carbon Certification) ed ha per i clienti un servizio di alta qualità, non solo nell’arredamento quanto nel menù.

Un’operazione molto ambiziosa che è nata dalla collaborazione tra Kartell Bistrot panoramic e Sky Way Monte Bianco. Qui i confini si perdono, sembra di essere in una dimensione parallela, per una vista veramente suggestiva tra le montagne. Dopotutto Kartell è una delle più grandi aziende di design ad oggi esistente e la vista fa il suo effetto naturale. Un piacere per l’estetica ma anche per la vista. Un concept orientato alla sostenibilità, al pianeta, alla bellezza che fa sognare. Non perdete anche il bar italiano più famoso al mondo.

Kartell si impegna nella valorizzazione dei prodotti e dei luoghi, lavorando alla sostenibilità con grande attenzione. Questi valori positivi sono decisivi sia dal punto di vista economico che sociale e culturale perché sono una possibilità di collaborazione con altre realtà speciale del territorio.

Il nuovo progetto è l’essenza della bellezza pura, questa genialità di utilizzare la trasparenza non solo è un modo per sposare meglio l’idea green, che racchiude tutto l’orgoglio della lavorazione, ma è anche il modo perfetto per dare un simbolo di forte impatto per il marchio stesso che lavora in questa direzione.