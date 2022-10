Parte il countdown per Natale e sul web ce ne sono alcuni bellissimi

State cercando un countdown per Natale 2022 che faccia per voi il conto alla rovescia di quanti giorni mancano al 25 dicembre? Ne abbiamo trovati alcuni speciali per voi.

Se in cuor vostro vi sentite un po’ come degli elfi di Babbo Natale e siete in fermento nonostante manchi ancora un po’ di tempo al 25 dicembre state tranquilli perché nel web non siete sicuramente gli unici appassionati di questa festività. Anzi!

Se siete infatti tra coloro che stanno già facendo il conto alla rovescia per sapere quanti giorni, ore, minuti e secondi mancano al Natale siete in ottima compagnia. Sul web ci sono moltissimi siti o applicazioni per cellulari che si occupano proprio di seguire e fare per voi il countdown per Natale. Ovviamente alcuni sono più simpatici di altri e noi ne abbiamo scovati un paio assolutamente divertenti e da tenere nella barra dei preferiti.

Countdown a Natale 2022: il Santa Tracker di Google

Il primo countdown natalizio che vi suggeriamo è quello insito in Google il Santa Tracker. Era stato ideato per far giocare i bambini con tante attività interattive su una mappa disegnata a cartoon che serviva proprio a seguire gli spostamenti e le attività che Babbo Natale fa nei giorni che precedono il 25 di dicembre. Da landing page dedicata quasi esclusivamente ai bambini, oggi questo Santa Tracker di Google è seguitissima da tutti. Anche dagli adulti che trascorrono qui qualche minuto per divertirsi e sapere finalmente quanto manca al Natale!

Quanto manca a Natale 2022, ma anche 2023, 2024…

Se siete tra coloro invece che amano qualcosina di più scientifico e sono anche smaniosi di sapere già quanto manca al Natale 2022, ma anche 2023, 2024, 2025... Tenetevi forte perché gli amici di sveglia online.it hanno realizzato questo timer per Natale che vi permette di scoprire sia quanti giorni mancano a Natale 2022, ma anche quanti giorni mancano alle prossime festività natalizie dei prossimi anni. Si tratta di un conto alla rovescia quindi molto particolare e che, ovviamente, guarda al futuro. La grafica è piuttosto semplice, ma la curiosità di sapere che mancano ancora oltre 400 giorni a Natale 2023 vale tutto.

Conto alla rovescia per Natale con film e musiche a tema

Sulla pagina Quanto Manca a Natale, invece, il countdown per il 25 di dicembre è in una grafica dolce, in perfetto stile natalizio. Scorrendo verso il basso della pagina, dopo aver scoperto le ore, i minuti e i secondi che mancano al 25 di dicembre si trovano anche degli interessanti approfondimenti sulle migliori musiche natalizie, i migliori libri dedicati a Babbo Natale e i film da guardare assolutamente accanto all’albero con tutta la famiglia.

Il countdown a Natale 2022 sul web quindi è super gettonato. Ovviamente sul web se ne trovano ancora tantissimi altri, questi però sono i nostri preferiti e ci accompagneranno fino alla mezzanotte del 25 dicembre 2022!