GNV lancia la campagna 2023: sconto del 40% per chi prenota entro il 7 novembre

GNV – Grandi Navi Veloci ha di recente annunciato l’apertura ufficiale della campagna estiva 2023, con una promo davvero molto interessante per chi programma un viaggio in Sardegna, in Sicilia o in altre mete gestite dalla compagnia. Le prenotazioni saranno infatti aperte dal 24 ottobre e fino al 7 novembre sarà possibile ottenere un 40% di sconto su tutte le linee GNV, ad eccezione di quelle dirette alle Baleari. Un’occasione della quale conviene approfittare, soprattutto per la grande flessibilità offerta dalla compagnia. Vediamo allora nel dettaglio cosa c’è da sapere sulla nuova campagna GNV per l’estate 2023 e quali sono i nuovi servizi disponibili a bordo.

Grandi Navi Veloci: la nuova promozione sui viaggi estivi

La nuova promozione lanciata da Grandi Navi Veloci prevede uno sconto pari al 40% su tutte le linee, fatta eccezione per quelle destinate alle Baleari. Se dunque qualcuno è in cerca di qualche offerta sui traghetti per la Sardegna, per la Sicilia o per altre destinazioni gestite da GNV, può approfittarne ma deve affrettarsi. La promozione di Grandi Navi Veloci è infatti limitata alle prenotazioni effettuate dal 24 ottobre al 7 novembre 2022, per viaggi da febbraio a settembre 2023.

Per agevolare i turisti, GNV ha deciso di offrire la massima flessibilità consentendo a chi effettua la prenotazione con così largo anticipo di annullare il viaggio gratuitamente fino a 7 giorni prima della partenza. In caso di imprevisti, dunque, non si rischia nulla e si può ottenere il risarcimento completo di quanto versato.

Camping on Board: il nuovo servizio di GNV

Quest’anno ci sono delle interessanti novità anche per i camperisti, che finalmente potranno adesso approfittare del servizio di Camping on board sulle navi GNV Forza e Tenacia. Come in molti probabilmente già sapranno, il Camping on board è un servizio particolarmente vantaggioso per chi deve affrontare una traversata in traghetto con il camper. Permette infatti di risparmiare il costo della cabina e di rimanere a bordo del proprio mezzo per tutta la durata della traversata, senza per questo dover rinunciare a tutti i servizi presenti sulla nave (bar, ristorante, ecc.).

Il Camping on board è un servizio molto richiesto dai camperisti, che però viene oggi offerto da un numero limitato di compagnie perché è necessario predisporre degli spazi appositi in cui collocare i camper e le roulotte durante la traversata. GNV ha lanciato il servizio quest’anno e sarà valido per i viaggi da maggio a settembre. Per effettuare la prenotazione è necessario contattare il call center dedicato.

GNV: la nuova stagione 2023 si apre alla grande

La nuova stagione 2023 si apre dunque alla grande per GNV: una compagnia che vanta una flotta alquanto numerosa e che riesce sempre a garantire dei servizi di alto livello a bordo delle proprie navi. Consigliata soprattutto per chi è in cerca di offerte Sardegna o Sicilia, GNV – Grandi Navi Veloci gestisce anche i collegamenti con Marocco, Tunisia, Albania e Baleari confermandosi un punto di riferimento per i vacanzieri.