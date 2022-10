Dove andare per il Ponte di Ognissanti: le 5 mete più suggestive d’Europa

Il Ponte di Ognissanti permette di godere di qualche giorno in più di relax e con queste giornate di clima mite niente di meglio che organizzare un bel viaggetto fuoriporta. Scopriamo le 5 mete migliori da visitare ora.

Come sempre c’è tanta scelta ma considerando il clima particolarmente favorevole è possibile fare una scelta accurata di quelle che sono le destinazioni finali più belle da visitare in questo momento in Europa.

Infatti con quattro giorni pieni ci sono molte mete da scoprire, sia per coloro che vogliono visitare una città per la prima volta che per chi invece vuole visitare una zona nuova di un paese dove magari è già stato.

Mete perfette in Europa per Ognissanti

Tra le mete perfette per questo lungo ponte di Ognissanti c’è sicuramente la bellissima Nizza in costa azzurra. Troppo cara d’estate, non propriamente confortevole d’inverno, è invece una meta perfetta da fare tra ottobre e novembre con questo sole. Infatti non solo è possibile passeggiare lungo le vie della città ma anche cenare all’aperto, godersi il mare e quindi apprezzare la vivacità di questa città così colorata.

Un’altra meta perfetta è Innsbruck in Austria soprattutto per chi soffre il freddo e vuole approfittare della stabilità climatica per visitare questo paradiso tipicamente invernale. Nel periodo natalizio ci sono sempre tante attività e mercatini ma per molti diventa proibitivo a causa del freddo gelido. Ora invece questo problema non c’è quindi è possibile visitare la città, ammirare l’architettura e anche godere di ottimi prezzi.

Altra meta imperdibile è Ibiza, soprattutto per chi ama il mare e la Spagna. Il caldo è ancora forte, tanto da poter fare il bagno e sicuramente non c’è la calca tipicamente estiva. I locali sono chiusi, i prezzi molto più bassi, è facile trovare un alloggio e le spiagge sono in grado di regalarvi momenti di grande relax. Sicuramente non è il tempo per la movida ma propriamente per godere della sua bellezza naturale tra una cala e l’altra.

Una meta perfetta in ogni momento ma ora più bella che mai è Lisbona. Un viaggio in Portogallo è sempre una buona idea: i prezzi sono bassi, le bellezze in qualunque punto della città, la gente del posto calorosa e accogliente. Ricorda per molti tratti l’Italia con cibo tipico eccellente, ottimo caffè, destinazioni di grande bellezza paesaggistica e architettonica. Dalla Torre di Belem al Monumento alle Scoperte c’è tanto da vedere in questa stagione e perché no, fare anche una bella crociera in barca a vela.

Per concludere c’è anche la Grecia che sicuramente in questo ponte di Ognissanti saprà regalarvi grandi emozioni. Si tratta di una destinazione un po’ ventilata con un clima ancora eccellente e soprattutto con cibo tipico veramente spettacolare. È possibile scegliere Mikonos, Ios, Santorini ma anche Creta o Atene in base al tipo di visita che si vuole fare. I prezzi in questa stagione sono più bassi e abbordabili, il mare spettacolare come il clima e soprattutto la folla del periodo estivo ormai è alle porte, quindi si può vivere una bella vacanza.

Queste cinque mete sono da vivere al volo grazie alla loro grande bellezza ma anche all’ottimo rapporto qualità-prezzo che vi permette di organizzare un bel fine settimana fuori senza spendere un capitale anche in città che solitamente sono inaccessibili per i costi elevati.