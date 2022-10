Si può già sciare: dove andare adesso e risparmiare

Per andare a sciare non bisogna aspettare dicembre, è possibile farlo già ora e soprattutto risparmiare trattandosi di bassa stagione. Scopriamo dove e come fare.

Il mese di ottobre è perfetto per stare all’aria aperta con il paesaggio che cambia. Detto addio definitamente al caldo estivo, c’è ancora tempo prima del gelo invernale e prima che si entri nel vivo della stagione sciistica.

Durante quel periodo non solo c’è molta folla ma i prezzi sono particolarmente elevati, invece approfittando del mese di ottobre si può risolvere ad un prezzo veramente ottimo.

Dove sciare ad ottobre

I luoghi più belli dove sciare ad ottobre sono proprio in Italia, ci sono molte destinazioni perfette ma una su tutte è la Valle d’Aosta, in particolare il Cervino dove a partire dal 1° ottobre sono aperti gli impianti che sono quindi accessibili e anche senza troppo caos. Anche la Lombardia è una meta perfetta con il ghiacciaio Presena, uno forse dei più importanti. A partire dal mese di ottobre è possibile infatti riprendere a sciiare e godersi un panorama mozzafiato.

Sempre in Lombardia anche il Passo dello Stelvio è molto suggestivo, al confine con l’Alto Adige. Questo è l’unico ghiacciaio dove è possibile sciare in autunno, in Italia. Ottobre è il mese migliore perché poi in alta stagione è sempre pieno di persone.

Anche il Trentino Alto Adige offre molto per gli amanti dello sci fuori periodo, in particolare Solda all’Ortles è una località meno famosa delle altre e per questo molto bella e non troppo cara. Sono tra i primi impianti sciistici ad aprire nella zona e arrivano ad oltre tremila metri di altezza. Sempre in Trentino anche gli impianti in Val Senales aprono presto i battenti, addirittura già a settembre con una grande quantità di ghiaccio.

Sciare fuori dall’Italia

Se siete a caccia di una meta oltre l’Italia c’è sicuramente l’Austria dove è possibile sciare tutto l’anno, senza mai limiti. L’Hintertux offre innumerevoli piste e ad ottobre ci sono molte offerte interessanti. Anche Pitzal è un luogo perfetto, qui è possibile sciare da settembre con un complesso praticamente immenso. Scopri dove andare per sciare sempre.

In Austria invece è Soelden tra le mete più caratteristiche e gettonate, con un’apertura a fine settembre che permette di sciare in autunno. Anche Stubai è una meta molto amata dagli sciatori con apertura della stagione il 30 settembre. In Svizzera invece c’è Zermatt dove le piste sono aperte tutto l’anno a pochi passi dall’Italia. Il Saas Fee invece è una delle località più spettacolari e facili da raggiungere, ideale per chi viaggia senza auto.