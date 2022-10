Foliage pazzesco in Italia per Forbes: i 3 posti da sogno per gli stranieri

Tre luoghi da sogno per gli stranieri dove ammirare il foliage in Italia: parola di Forbes!

Ogni volta che si parla d’autunno alla mente arrivano subito immagini dolci e calde. Castagne, funghi, copertina di pile sul divano, telefilm e, soprattutto, foliage. Già perché la caratteristica principale di questa stagione sono le foglie che cambiano colore.

Questo è il foliage e gli alberi che si tingono di oro, arancione, rosso e giallo sono uno spettacolo incredibile. Ci sono però delle località italiane che, più di altre, permettono di godere di questa magia al meglio e che catturano soprattutto l’attenzione dei turisti stranieri.

Le mete top dove ammirare il foliage in Italia per gli stranieri

Forbes ha infatti trovato alcune mete top per ammirare il foliage per chi vuole lasciarsi travolgere dalla bellezza. E, a ben vedere, queste destinazioni non incantano solo gli stranieri, ma anche noi italiani!

La Foresta Umbra . Qui il foliage è incredibile, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gargano e passeggiando tra gli alberi non solo si ammirano questi giganti secolari che cambiano colore, ma si respira un’aria veramente magica e misteriosa. Passeggiando tra faggi, aceri, e querce rimarrete senza fiato.

. Qui il foliage è incredibile, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gargano e passeggiando tra gli alberi non solo si ammirano questi giganti secolari che cambiano colore, ma si respira un’aria veramente magica e misteriosa. Passeggiando tra faggi, aceri, e querce rimarrete senza fiato. Bosco Sacro di Bomarzo . Siamo a Viterbo e di questa località emozionante e stupefacente vi abbiamo parlato spesso. Ma provate a immaginare cosa vuol dire andare alla scoperta dei Mostri di Bomarzo durante il periodo del foliage. Tutto sarà ancora più travolgente e da brividi!

. Siamo a Viterbo e di questa località emozionante e stupefacente vi abbiamo parlato spesso. Ma provate a immaginare cosa vuol dire andare alla scoperta dei Mostri di Bomarzo durante il periodo del foliage. Tutto sarà ancora più travolgente e da brividi! Langhe. Ci spostiamo in Piemonte per una zona amatissima non solo da Forbes e dai turisti stranieri, ma anche da tutti gli italiani. Qui in autunno una passeggiata alla scoperta del foliage si accompagna assolutamente con pranzi ricchi di prelibatezze come funghi o tartufi e accompagnati dagli ottimi vini delle Langhe.

Insomma, Forbes ha trovato queste tre mete perfette per chi vuole ammirare il foliage in Italia. Che siate stranieri, turisti o cittadini come tutti organizzate un weekend in una di queste località. Rimarrete esterrefatti!