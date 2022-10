A due passi da Roma la delizia della castagna: le 3 sagre imperdibili

Siete pronti a scoprire tre sagre della castagna a due passi da Roma? Piccoli borghi incantevoli sono pronti a farvi assaggiare le meraviglie d’autunno.

Autunno è sinonimo di castagne! Questo alimento è uno dei prodotti tipici della terra in questo periodo dell’anno e diventa ancora più gustoso assaggiarli passeggiando tra borghi incantati.

Così, a fine ottobre, si preparano molte sagre della castagna in tutta Italia, ma questa volta vogliamo parlarvi di tre eventi speciali a due passi da Roma! Siete pronti?

Le sagre della castagna a due passi da Roma

Per chi abita nella Capitale la voglia di prendere una boccata d’aria e immergersi nel verde della natura incontaminata è sempre presente. E allora le sagre della castagna a due passi da Roma diventano l’occasione giusta per fuggire al caos cittadino e rivivere in toto la meraviglia dell’entroterra. Ecco i tre appuntamenti top che abbiamo scelto per voi!

La sagra della castagna a Montelanico : dal 14 al 16 ottobre 2022. Questo delizioso borgo nel cuore dei Monti Lepini in provincia di Roma ospita una nuova edizione della sagra della castagna. Preparatevi ad assaporare tutti i gusti e i piatti tipici dell’autunno e della tradizione. Tanti stand enogastronomici insomma, ma anche una grande varietà di eventi collaterali dedicati all’arte e alla musica tradizionale del luogo.

34° Sagra della Castagna e 5° del Fungo Porcino 2022 a San Martino al Cimino . La proloco di questo delizioso paesino darà il meglio di sé per questa sagra! Momenti dedicati alla riscoperta delle tradizioni e del folclore locale si alterneranno a degustazioni dei prodotti tipici della terra e, ovviamente, delle castagne!

65° Sagra del Marrone Segnino. Dal 21 al 23 ottobre preparatevi ad assaggiare il famosissimo marrone del Segnino. Si tratta di una varietà leggermente più grande della classica castagna, dal sapore più dolce e deciso. Insomma una castagna prelibata tutta da scoprire. Proprio come il piccolo borgo che ospita la manifestazione e che vi lascerà senza fiato.

Siete pronti per mangiare castagne e godervi queste tre sagre a due passi da Roma? Vedrete che rimarrete incantati dalla bellezza di questi borghi e dalla bontà di questo alimento così particolare e speciale.