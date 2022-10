L’occasione da prendere subito: in questa regione italiana viaggi in treno gratis, ecco come fare per non spendere nulla. Tutte le informazioni utili.

Viaggiare in treno gratis per andare in vacanza? Ora è possibile se prenotate un soggiorno di mare o cultura in una bellissima regione italiana. Un’opportunità da prendere al volo.

L’offerta è della Regione Friuli Venezia Giulia che ha deciso di pagare il biglietto del treno ai turisti che prenoteranno almeno due notti in albergo in una località della regione.

Il viaggio va prenotato tramite agenzia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla promozione.

In questa regione italiana viaggi in treno gratis: come fare per non spendere nulla

Se state pensando a una vacanza in città come Grado, Lignano Sabbiadoro, Udine e Trieste, avete l’opportunità di raggiungere queste destinazioni con Trenitalia senza pagare il biglietto del treno. Ve lo offre la regione.

L’occasione di viaggiare in treno gratis per raggiungere una località balneare o una città d’arte del Friuli Venezia Giulia è offerta a tutti i turisti che prenoteranno almeno 2 notti in albergo in strutture convenzionate.

La promozione è valida fino al 31 maggio 2023, ma è soggetta a disponibilità. Conviene dunque affrettarsi a prenotare se non volete perdervela.

È necessario prenotare il viaggio tramite agenzia. Solo così si avrà diritto al rimborso del biglietto del treno. Incaricata dell’operazione commerciale è TravelOne di Lignano Sabbiadoro. Contattatela per avere tutte le informazioni utili.

La promozione “Trenitalia ti porta in FVG” e il biglietto del treno te lo regala il Friuli Venezia Giulia è frutto di un accordo tra la società ferroviaria e la Regione.

Il viaggio in treno gratuito è sia per l’andata sia per il ritorno a bordo di tutti i convogli di Trenitalia, non solo Frecce ed Intercity ma anche regionali.

Il rimborso del biglietto è previsto per i viaggi in treno per e da le stazioni di Latisana-Lignano-Bibione, Cervignano-Aquileia-Grado, Trieste Airport, Trieste Centrale, Udine, in 2° classe o livello di servizio standard.

Il pacchetto di viaggio

Il viaggio in Friuli Venezia Giulia da prenotare presso l’agenzia TravelOne include i seguenti servizi:

biglietto di andata e ritorno con Trenitalia per viaggi fino al 31 maggio 2023 , a carico della Regione FVG, a bordo di Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e Regionali in 2° classe. Saranno utilizzate soluzioni di viaggio diretto e/o combinate. I treni devono avere origine da una località del territorio italiano.

, a carico della Regione FVG, a bordo di Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e Regionali in 2° classe. Saranno utilizzate soluzioni di viaggio diretto e/o combinate. I treni devono avere origine da una località del territorio italiano. soggiorno di almeno 2 notti a Grado, Lignano Sabbiadoro, Udine e Trieste nelle strutture ricettive convenzionate , in collaborazione con i consorzi o le reti d’impresa di promozione territoriale.

, in collaborazione con i consorzi o le reti d’impresa di promozione territoriale. FVGcard 48 ore o FVGcard – settimanale con ingresso gratuito o ridotto a parchi tematici, crociere, monumenti, musei, grotte, chiese, visite guidate e notevoli sconti su experience, degustazioni e mezzi di trasporto locali.

con a parchi tematici, crociere, monumenti, musei, grotte, chiese, visite guidate e notevoli sconti su experience, degustazioni e mezzi di trasporto locali. Assistenza Travel One in tutte le fasi di prenotazione e soggiorno.

Ulteriori informazioni sul sito web del Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Infine, vi ricordiamo la nostra guida al Friuli Venezia Giulia, per conoscere tutte le meraviglie da visitare in questa regione ricca di storia, arte e natura spettacolare.