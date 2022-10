Test Personalità | Scegli il tuo prossimo viaggio e scopri come sarà il tuo futuro!

By

Questo test della personalità ti permetterà di scoprire cosa ti riserva il futuro e come saranno i prossimi anni della tua vita.

Molto spesso si utilizza la metafora del viaggio per indicare il cammino della nostra vita dall’infanzia fino alla maturità e infine alla vecchiaia. Questo test giocherà proprio sulla la corrispondenza tra il viaggio e la vita per scoprire qualcosa di più su di te.

Quando progettiamo un viaggio non facciamo altro che progettare una piccola porzione di futuro. In qualche modo organizzare un viaggio significa cercare di “dare una spinta” al proprio futuro perché, almeno per un piccolo periodo di tempo, assomigli all’idea che abbiamo formato nella nostra mente.

Il tipo di viaggio che vorresti organizzare adesso dice moltissimo del futuro che sogni e che probabilmente vivrai perché la tua natura ti porterà a costruire la tua vita in un determinato modo.

Test Personalità del Viaggio e del Futuro

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test non dovrai fare altro che scegliere l’immagine che ti attrae di più e che rappresenta meglio il tipo di viaggio che ti piacerebbe realizzare. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri come sarà il futuro che costruirai!

A – TREKKING ATTRAVERSO IL BOSCO

Chi ama fare trekking attraverso boschi, luoghi collinari e natura incontaminata è una persona con i piedi per terra che ama procedere lentamente, assaporando il gusto di ogni singolo istante e cogliendo ogni possibile opportunità.

Se un viaggio del genere è quello che organizzeresti più volentieri in questo momento della tua vita significa che il tuo futuro sarà all’insegna della ricerca interiore e della stabilità.

Vivrai una vita serena e sarai circondato da persone che ti amano e che saranno disposte a fare parte del viaggio con te, condividendo momenti belli e brutti.

B – TREKKING IN MONTAGNA

Chi ama viaggiare in montagna in genere è una persona piuttosto solitaria che non ha paura della fatica fisica e non ha paura di rinunciare alle comodità, al lusso e al superfluo.

Se hai scelto questo tipo di viaggio significa che sei una persona che riconosce le cose importanti della vita e che non tollera l’idea di avere vicine persone frivole e superficiali. Per questo motivo il tuo futuro non sarà semplice: probabilmente ti porrai sfide impegnative e ti circonderai di pochissime persone, tutte fidate, e che possano aiutarti a portare avanti i tuoi progetti sostenendoti e aiutandoti.

C – VIAGGIO ON THE ROAD NEL DESERTO

Il viaggio on the road è il viaggio perfetto per coloro che amano percorrere lunghissime distanze, che amano partire all’avventura e arrivare il più lontano possibile da casa.

Se hai scelto questo tipo di viaggio significa che sei una persona che non riesce a sopportare la routine e ha sempre bisogno di nuovi progetti e di nuove prospettive.

Il tuo futuro è sicuramente tra i più imprevedibili in assoluto. Il tuo carattere ti porta a improvvisare, realizzare progetti arditi e non fermarti davanti a nessun ostacolo.

Molto probabilmente nel tuo destino c’è la costruzione di qualcosa di unico: forse fonderai un’azienda o una piccola attività, forse metterai insieme un circolo culturale o diventerai un influencer! Tutto è possibile quando si tratta di te!

D – VIAGGIO IN UN PARADISO ESTERO

Il viaggio di tutto relax in un paradiso estero, magari al caldo dei tropici, è sicuramente il sogno di moltissime persone. Quando immaginiamo un viaggio del genere significa che il nostro principale desiderio è staccare completamente la spina, lasciandoci alle spalle tutti gli impegni quotidiani, gli obblighi e gli orari da rispettare.

Se hai scelto questo come viaggio ideale significa che nel tuo futuro riuscirai sicuramente a goderti la vita più di quanto stai facendo ora. Sarai una di quelle rare persone in grado di trovare un miracoloso equilibrio tra la vita quotidiana e la ricerca della felicità. Dovresti insegnare il tuo segreto a più persone possibile: faresti felici moltissime persone!