Le 5 città italiane più sottovalutate, ma che sono uno spettacolo adesso

Siete pronti per scoprire le città sottovalutate italiane bellissime e meravigliose?

L’Italia è una meta molto interessante per i viaggiatori di tutto il mondo. Ma anche per noi italiani, la nostra penisola è in grado di stupirci e di regalarci scorci e luoghi meravigliosi tutti da scoprire.

Tuttavia non ci sono solo le mete più quotate e famose come Roma, Milano, Venezia, Firenze o Napoli. La nostra penisola è ricca di città sottovalutate, ma bellissime tutte da scoprire e visitare.

5 città sottovalutate, ma tremendamente belle

Abbiamo così pensato di trovare per voi cinque città sottovalutate ma meravigliose in Italia da visitare e scoprire anche solo in un weekend. Siete pronti?

Treviso : al posto della super pop Venzia. Una città anch’essa sull’acqua, con fiumiciattoli e canali che sbucano ad ogni angolo. Perfetta da scoprire a piedi e ideale per un weekend fuori porta. Da Piazza dei Signori, passando per la Cattedrale di San Pietro Apostolo e tutti i palazzi affrescati del centro storico è una città meravigliosa.

: al posto della super pop Venzia. Una città anch’essa sull’acqua, con fiumiciattoli e canali che sbucano ad ogni angolo. Perfetta da scoprire a piedi e ideale per un weekend fuori porta. Da Piazza dei Signori, passando per la Cattedrale di San Pietro Apostolo e tutti i palazzi affrescati del centro storico è una città meravigliosa. Crotone : voliamo a scoprire la Calabria più autentica. Il suo patrimonio culturale è sorprendente e si respira aria di storia praticamente ovunque. Pensate che Pitagora scelse proprio Crotone come luogo ideale per portare avanti i suoi studi.

: voliamo a scoprire la Calabria più autentica. Il suo patrimonio culturale è sorprendente e si respira aria di storia praticamente ovunque. Pensate che Pitagora scelse proprio Crotone come luogo ideale per portare avanti i suoi studi. Ascoli Piceno : nel cuore delle Marche più insolite. Il centro storico di questa città è famosissimo perché è realizzato quasi interamente in travertino. Qui potrete scoprire alcuni dei palazzi rinascimentali più incredibili di tutti e, per gli appassionati di storia, questa è stata chiaamta anche come la città delle cento torri.

: nel cuore delle Marche più insolite. Il centro storico di questa città è famosissimo perché è realizzato quasi interamente in travertino. Qui potrete scoprire alcuni dei palazzi rinascimentali più incredibili di tutti e, per gli appassionati di storia, questa è stata chiaamta anche come la città delle cento torri. Caltanissetta : per una Sicilia inaspettata. Andiamo nell’entroterra della regione e scopriamo quella che venne definita come una piccola Atene. Il centro storico è l’emblema di tutta la sua bellezza con monumenti, chiese e palazzi antichi da rimanere senza fiato.

: per una Sicilia inaspettata. Andiamo nell’entroterra della regione e scopriamo quella che venne definita come una piccola Atene. Il centro storico è l’emblema di tutta la sua bellezza con monumenti, chiese e palazzi antichi da rimanere senza fiato. Arezzo: non ha niente da invidiare alle vicine Firenze e Siena. Questa città sottovalutata troppo spesso nel cuore della Toscana è molto bella ed è tutta da scoprire per rimanere a bocca aperta. Storia e meraviglie architettoniche si fondono come in una danza.

Queste sono, secondo noi, cinque città sottovalutate in Italia che, invece, dovremmo tutti visitare e scoprire.