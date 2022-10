È questa la città più pericolosa d’Italia e no, non è quella che pensate

La città più pericolosa d’Italia? Tenetevi forte perché dopo la classifica del Sole 24 Ore sarà difficile valutare chi è più o meno al top.

Ogni anno il Sole 24 Ore pubblica una triste classifica eleggendo la città più pericolosa d’Italia.

La top 10 nasce dalle informazioni che si ritrovano nel database del dipartimento di Pubblica Sicurezza e, utilizzando un indice specifico che prende in considerazione 18 tipologie di crimini, possiamo scoprire le città dove essere coinvolti in una rapina, ad esempio, è più facile.

La città più pericolosa d’Italia non è sola: la classifica

Questa volta la top 10 delle città più pericolose non fa gola a nessuno. Eppure c’è un triste vincitore, nonostante i reati siano in calo dell’8,7% in tutta Italia, che è Milano. Non è la prima volta che sentiamo di come soprattutto la micro criminalità sia in crescita, del resto qui i furti sono -purtroppo-assai frequenti. Per denunce di violenze sessuali è invece al settimo posto.

Al secondo posto, purtroppo, troviamo Rimini. Molto probabilmente qui i flussi turistici estivi concorrono nell’aumentare scippi e rapine. Una triste medaglia di bronzo va poi a Torino dove, anche qui, i furti la fanno da padrone. La classifica finale, basata sempre sul numero di reati ogni 100.mila abitanti, poi vede Bologna al quarto posto, Roma al quinto, Imperia al sesto, Firenze al settimo, Prato all’ottavo, Livorno al nono e Napoli al decimo posto.

Analizzando poi le singole tipologie di crimini saltano all’occhio subito alcune città che non ci saremmo aspettate.

Trieste al primo posto per violenze sessuali

Ravenna al primo posto per furti in abitazione

Biella al primo posto per estorsioni

Gorizia al primo posto per truffe e frodi informatiche

La Spezia, primo posto per spaccio di sostanze stupefacenti

Imperia al primo posto per percosse

Qui potrete visualizzare la classifica totale da cui, oggettivamente, sono poche le città che ne escono bene. Si salva dalla classifica finale Oristano all’ultimo posto e Pordenone, al penultimo posto.