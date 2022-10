Il trucco per comprare i biglietti del treno arriva su Google

La novità: si potranno comprare i biglietti del treno tramite Google. Tutte le informazioni utili.

Sta per arrivare un nuovo imperdibile servizio di Google e tra i primi Paesi dove sarà attivato c’è l’Italia. Una novità utilissima e da conoscere subito.

Si tratta della possibilità offerta da Google di trovare direttamente treni e collegamenti ferroviari tramite il suo motore di ricerca. Sarà sufficiente inserire nell’apposito box le chiavi di ricerca sui treni cercati, ad esempio “treni da Roma a Milano” e direttamente nella pagina dei risultati di Google compariranno tutti i collegamenti tra Roma e Milano offerti dalle varie compagnie ferroviarie. Come già avviene con i voli.

Un nuovo servizio molto utile, con risultati immediati, senza bisogno di andare sui siti web ferroviari. Scopriamo in dettaglio come funziona.

Comprare i biglietti del treno con Google

Cercare i collegamenti ferroviari su Google sarà molto più facile grazie al nuovo servizio del famoso motore di ricerca che riporterà direttamente sulla sua pagina di ricerche tutti i treni per la tratta cercata, senza più dover consultare le apposite piattaforme di ricerca o singoli siti web delle società ferroviarie.

Google, in sostanza, farà da aggregatore elencando tutti i treni, delle varie compagnie, per la tratta ricercata, con le informazioni su orari e prezzi.

Gli utenti inseriranno nel motore di ricerca le parole chiave per un determinato viaggio in treno, solitamente stazione di partenza e di arrivo e le date di partenza ed eventuale ritorno. In risposta, Google darà direttamente tutte le informazioni su quel viaggio, indicando i tipi di treno disponibili (regionale, alta velocità), le compagnie che effettuano quel collegamento, gli orari delle diverse corse disponibili, le fermate e tutte le altre indicazioni utili. Come riporta Repubblica.

Un servizio utile

Inoltre, sarà possibile acquistare velocemente i biglietti del treno, perché accanto ai risultati di ricerca sarà presente un pulsante da cliccare che porterà l’utente direttamente sul sito web della compagnia ferroviaria dove effettuare l’acquisto. I dati dell’itinerario di viaggio saranno già inseriti in automatico sul sito della compagnia, dunque non sarà necessario ma basterà pagare il viaggio scelto.

Google, pertanto, offrirà anche la possibilità di acquistare biglietto del treno tramite il suo motore di ricerca. L’integrazione tra i suoi risultati e i siti web delle compagnie ferroviarie sarà un grande vantaggio anche per queste ultime. Meno, invece, per i siti di comparazione dei treni che si vedranno scavalcati da Google e dovranno proporre nuovi servizi ai loro utenti.

Il nuovo servizio di Google di ricerca dei treni sarà presto attivato in Italia, insieme a Paesi come Germania, Giappone e Spagna.

L’altra novità importante offerta da Google nelle informazioni di viaggio riguarda la sostenibilità. Il motore di ricerca aveva già introdotto su Google Flights l’indicazione delle emissioni di CO2 stimate per ogni volo, così come le certificazioni di sostenibilità per gli alberghi. Presto saranno introdotti altri strumenti utili, come i i filtri per visualizzare solo i voli con le emissioni più basse.

Infine, vi ricordiamo il trucco per trovare sempre biglietti dei treni a 9 euro.