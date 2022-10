In bicicletta sulla Senna: non è una canzone anni ’80, ma l’esperienza top da fare in autunno

By

In bicicletta sulla Senna: questa è l’esperienza più cool da fare assolutamente in autunno.

Se siete alla ricerca di un’esperienza un po’ particolare da fare e da vivere questo autunno abbandonate l’idea di una vacanza classica in albergo o a passeggio per i musei.

Se avete a disposizione qualche giorno, ma anche una settimana intera di ferie il suggerimento chi vi diamo per questo autunno è tuffarsi alla scoperta della Seine à Vélo.

La vacanza top? In bicicletta sulla Senna

La Seine a Velo è una pista ciclabile che ha inaugurato ufficialmente nel 2020 e che costeggia la Senna a partire da Parigi. Potete quindi tranquillamente decidere di prenotare per un paio di giorni nella Ville Lumière con uno dei tanti voli low cost a disposizione in questa autunno e poi, in sella ad una bicicletta, iniziare almeno una parte di questo lunghissimo percorso di 420 km che si snoda proprio nel cuore della Valle della Senna.

Cosa rende unica questa esperienza

Ciò che rende particolare e unico questo viaggio e che si passa attraverso villaggi, giardini, boschi e campagne che regalano una visione della Francia e proprio dell’entroterra completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati.

Inoltre seguire la Senna in bicicletta significa anche entrare a pieno nell’atmosfera impressionista di questo luogo. Qui infatti, questi paesi che scoprirete percorrendo la pista ciclabile, sono stati negli anni alcuni dei luoghi e delle case di pittori famosissimi della corrente impressionista. Ma non solo, guardandovi bene intorno vedrete anche alcuni scorci che sono stati proprio poi dei soggetti di quadri famosissimi come quelli di Monet, Degas o Renoir.

Lungo il viaggio chiaramente potrete incontrare dalle strutture più lussuose ai bed and breakfast più economici dove fermarmi la notte è trovare la giusta grinta per ricominciare il vostro tour in bicicletta lungo la Senna.