La buona notizia: addio Covid, finalmente possiamo tornare in questo paradiso tropicale in libertà. Tutte le informazioni utili sulla fine delle restrizioni.

Prosegue la cancellazione delle restrizioni sanitarie di viaggio anti-Covid nei paradisi tropicali. Viaggi sempre più liberi senza obbligo di vaccinazione né di tamponi.

Le ultime novità riguardano il paradiso tropicale dell’isola di Anguilla, nell’arcipelago delle Piccole Antille.

Il governo dell’isola ha deciso di cancellare tutte le restrizioni sanitarie di viaggio, tornando all’epoca pre-pandemia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole.

Addio Covid: finalmente possiamo tornare in questo paradiso tropicale in libertà

Anguilla fa parte dell’arcipelago delle Piccole Antille e un territorio d’oltremare britannico. Lo Stato è formato da una grande isola, Anguilla, e da altre più piccole. Si trova poco più a nord dell’isola di Saint Martin / Sint Marteen.

Dall’inizio del mese di ottobre, i turisti possono entrare ad Anguilla liberamente, senza più alcuna restrizione sanitaria di viaggio. Niente vaccinazioni né tamponi, si applicano le stesse regole del periodo prepandemico. Come riporta TTG Italia.

Prima che cambiassero le regole, per arrivare ad Anguilla dall’estero era obbligatoria la vaccinazione completa e in aggiunta anche il tampone molecolare o antigenico effettuato prima della partenza.

Ora, il governo di Anguilla ha deciso che con il Covid si può convivere e che non sono più necessarie le restrizioni sanitarie. Via, dunque, tutte le limitazioni.

Il governo ha comunque precisato che i viaggiatori che transitano per l’isola caraibica di Sint Marteen devono rispettare le regole qui in vigore. Per entrare a Sint Marteen è richiesto il tampone molecolare negativo per chi proviene da Paesi a rischio alto o moderato di infezioni da Covid. Mentre sono esenti dal tampone i viaggiatori che vengono da Paesi a basso rischio.

Per tutte le informazioni di viaggio aggiornate sull’isola di Anguilla, consultate la pagina dedicata sul portale Viaggiare Sicuri, della Farnesina.

Circa un mese fa era stato un altro incantevole paradiso tropicale, sempre nelle Piccole Antille, a cancellare tutte le restrizioni di viaggio: l’isola di Saint Lucia.

Infine, vi ricordiamo la nostra guida a 5 bellissime isole delle Antille da visitare.