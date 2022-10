Famosa cantante vende la sua casa per 9milioni di dollari, ma qualcosa non torna

Una villa da sogno venduta dalla cantante a 9 milioni di dollari. La casa di Ariana Grande è state venduta. Ma qualcosa non torna, soprattutto ai più attenti nel settore immobiliare!

Le case dei VIP ci incuriosiscono sempre tantissimo. Vorremmo sapere di più sul dove vivono e, soprattutto, in quali località pazzesche hanno deciso di comprare casa. Spesso però veniamo a scoprire questi dettagli solo quando le star stanno per vendere le loro proprietà. Ed è il caso di Ariana Grande.

Per preservare la sua privacy fino a poco tempo fa non lo sapevamo, ma oggi invece abbiamo avuto la possibilità di scoprire dove vive Ariana Grande! O meglio, dove viveva. La star ha infatti appena venduto la sua villa elegante e bellissima di Montecito per circa 9 milioni di dollari. Ma qualcosa non torna!

Il curioso caso della vendita della casa di Ariana Grande

Cosa lascia tutti senza parole? Il prezzo. Ariana Grande infatti pare che avesse comprato questa casa meravigliosa da Ellen DeGeneres, che ne aveva anche rinnovato gli interni da poco, a circa 7milioni di dollari. E ora la cantante è riuscita a rivendere la proprietà guadagnandoci anche 2 milioni? Come è possibile? Probabilmente è tutto merito dell’acquirente, Micheal Kives che ora si è aggiudicato una delle case più antiche di Montecito.

Alte siepi e cancelli ne preservano la privacy, alberi secolari fanno sempre ombra e creano un’ambientazione romantica e bellissima. All’interno ci sono due cucine, 4 bagni, due camere da letto, diverse saloni, una biblioteca ottagonale, soffitti e volta e camini che ricordano un po’ il mood di Hogwarts.

Chi ha comprato la villa di Ariana Grande?

Il nome Micheal Kives non vi dice niente? Può essere, ma sappiate che è uno dei membri dell’alta élite di Hollywood nonché fondatore di K5 Global, una società di servizi finanziari e mediatici. La ricchezza e i soldi qui non mancano visto che Kives e la moglie Lydia hanno anche una casa a Beverly Hills da 12 milioni di dollari.

Come sono le case in quella zona? Ecco qualche foto per dare l’idea!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Agency (@theagencyre)

Insomma, la cantante ha venduto la sua casa a 9milioni di dollari, ci ha guadagnato e molto probabilmente si comprerà un’altra villa da sogno nella zona o poco distante visto che sembra essere particolarmente legata alla location!