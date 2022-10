L’esperienza da sogno: a Firenze tutte possiamo essere Beatrice e dormire nella sua casa. Tutte le informazioni utili.

Dormire in un hotel esclusivo che non è soltanto lusso ed eleganza ma anche storia, e che storia!

A Firenze, il centrale Palazzo Portinari Salviati è diventato una dimora storica. Un albergo di straordinaria bellezza che racconta molto della storia della città. Infatti, era il palazzo di proprietà della famiglia di Beatrice Portinari, la musa di Dante.

L’albergo ha già aperto da qualche mese con interni magnificamente ristrutturati, che richiamano lo stile rinascimentale di Firenze. Ora, il riconoscimento ufficiale di dimora storica. Scopriamo questo luogo pieno di fascino dove soggiornare è un’esperienza da sogno.

A Firenze tutte possiamo essere Beatrice e, da oggi, anche dormire nella sua casa

Dormire nella casa di Beatrice di Dante, anzi nel suo palazzo. Un edificio antico fatto costruire nel cuore di Firenze dalla famiglia di Beatrice, in Portinari, nel 1200. Lo storico Palazzo Portinari Salvati si trova in via del Corso, a due passi da piazza Duomo. Dunque in posizione centralissima.

L’edificio porta il doppio nome perché nel 1546 passò alla famiglia Salvati, che lo ristrutturò ampliandolo e trasformandolo in un capolavoro architettonico rinascimentale.

Nei secoli, Palazzo Portinari Salvati ha visto passare per le sue stanze papi, cardinali, re e regine, da Leone XI a Federico IV di Danimarca. È stato un dei più importanti palazzi nobiliari di Firenze, decorato con una infinità di opere d’arte, dai capolavori di Donatello e Verrocchio a quelli di Cellini, Baccio Bandinelli, Andrea del Sarto, Bronzino e Correggio, passando per i pittori fiamminghi Hugo van der Goes, con il Trittico Portinari, e Hans Memling, con i ritratti di Tommaso e di Maria Portinari, insieme al Trittico di Benedetto Portinari.

Dopo la proprietà dei Salvati, il palazzo ha ospitato una banca per quasi 140 anni. Finalmente, nel 2022 il ritorno allo splendore, con un approfondito restauro che ne ha recuperato l’originale bellezza e lo ha arricchito con nuove decorazioni. Ora Palazzo Portinari Salvati ospita un hotel di lusso e alcuni appartamenti privati.

Lo storico palazzo è rinato grazie all’intervento di recupero dello studio di architettura studio Spagnulo & Partners, che lo ha riconvertito in una dimora storica gestita da LDC Group. L’edificio, come abbiamo detto, ospita un albergo di lusso, con 13 suite, delle quali 5 storiche, situate al piano nobile, con grandi finestre, soffitti a cassettone e decorazioni rinascimentali. L’hotel offre anche un ristorante stellato e una spa.

Il resto della struttura ospita 40 appartamenti privati. L’intervento di restauro ha recuperato anche la Cappella e la Corte al piano terra liberamente accessibile. Come si legge sul sito del Comune di Firenze.

Dopo quasi dieci anni di abbandono, il magnifico Palazzo Portinari Salvati è stato restituito alla città di Firenze, ai suoi abitanti e ai turisti, che nell’hotel dimora storica possono trascorrere notti da favola.

Certo, non è economico ma vale sicuramente per occasioni molto speciali.

