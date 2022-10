La bella novità da conoscere: torna il Bonus Vacanze 2022, fino a 500 euro per tutti per le vacanze di autunno. Tutte le informazioni utili.

Per la felicità di tutti i turisti, torna il bonus vacanze o voucher che permette sconti sulle strutture ricettive o la possibilità di usufruire di una più notti gratuite all’interno di un pacchetto vacanza.

Va precisato che si tratta di una iniziativa a livello regionale, promossa da alcune regioni italiane per incentivare il turismo all’interno del proprio territorio. Non è dunque il vecchio bonus vacanze che era stato introdotto dal governo Conte durante la pandemia.

L’aspetto positivo è che il bonus è previsto per tutti coloro che acquistino soggiorni o pacchetti vacanza nelle regioni che concedono il voucher. Non sono previsti dunque limiti di reddito/patrimonio accertato con modello ISEE. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Torna il Bonus Vacanze 2022: fino a 500 euro per tutti per le vacanze di autunno

Il nuovo Bonus Vacanze 2022 è un incentivo proposto ad alcune regioni italiane per aumentare i turisti in arrivo sul loro territorio. È stato introdotto lo scorso 5 settembre e tra i principali promotori ci sono le regioni Piemonte e Lazio.

L’introduzione del bonus, che è un voucher, è stata possibile grazie all’accordo tra amministrazioni regionali e operatori del settore turistico.

La formula proposta dal Piemonte è quella del 4X2: su 4 notti prenotate in un albergo del Piemonte aderente all’iniziativa 2 sono pagate dal turista mentre le altre 2 sono gratuite, una a carico della struttura ricettiva e l’altra a carico della regione.

Il bonus vacanze ha un ammontare massimo di 300 euro per pernottamento in camera doppia e uno di 15 euro per la camera singola. Il bonus vacanze raddoppia per soggiorni superiori ai 14 giorni.

Accanto al Voucher Vacanza, per il soggiorno in albergo, è previsto anche un Voucher Esperienza, con sconti fino al 50% per esperienze outdoor, terme e altri servizi. Con questo voucher si può ottenere un ulteriore sconto fino a150 euro.

Per poter utilizzare il Vouher Vacanza, il soggiorno dovrà essere prenotato e utilizzato entro il 30 giugno 2023. Tutte le strutture aderenti all’iniziativa e ulteriori informazioni le trovate sul sito Visit Piemonte.

Anche la regione Lazio offre un bonus con soggiorni gratuiti in hotel, acquistando pacchetti con più notti. Presso le strutture aderenti all’iniziativa, prenotando 2 o 3 notti si ha diritto a una notte aggiuntiva gratuita. Invece, prenotando 5 notti si ha diritto a 2 aggiuntive gratuite. Dunque i pacchetti sono: 2+1, 3+1 e 5+1. I turisti devono rivolgersi direttamente alle strutture ricettive aderenti all’iniziativa.

Anche nel Lazio sono previsti sconti e promozioni speciali su attività, esperienze e servizi turistici personalizzati. Per prenotare è necessario contattare direttamente le agenzie di viaggi o tour operator aderenti all’iniziativa.

Le strutture ricettive e le agenzia di viaggi che aderiscono al bonus sono elencate sul sito web della regione Lazio.