Test Personalità | Scegli un modo per viaggiare con la mente e scopri l’aggettivo che ti descrive

Con questo test analizzeremo il tuo modo di viaggiare con la mente: il modo in cui ti allontani dalla realtà svela un aspetto nascosto di te!

Organizzare un viaggio alla settimana è economicamente insostenibile, ma fortunatamente esistono molti modi per viaggiare con la mete rimanendo tra le quattro comode mura di casa.

Ovviamente ognuno di noi ha il suo preferito, quello in cui si sente più a suo agio e in cui si rifugia più spesso.

Questa scelta, come tutte le altre scelte che compiamo nel corso della vita, rivela moltissimo della nostra personalità, anche di quei lati del nostro carattere che nella maggior parte dei casi le altre persone non vedono.

Test Personalità | Come ami viaggiare con la mente?

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

Per eseguire questo test dovrai scegliere l’attività che fai più spesso o con più piacere tra: leggere un libro, ascoltare musica, guardare film e serie tv, fantasticare. Dopo averlo fatto leggi il profilo corrispondente e scopri qualcosa di più sul tuo vero carattere!

A – LEGGERE

Anche se leggere è un’attività essenzialmente statica, la nostra mente è molto attiva mentre lo facciamo. Durante la lettura, infatti, la nostra immaginazione si attiva in maniera molto vivida, soprattutto se leggiamo romanzi o racconti.

Questo significa che anche quando leggiamo un libro scritto da altri ci mettiamo molto del nostro nella sua interpretazione: stiamo quasi “riscrivendo” il libro insieme all’autore.

Se leggere è il tuo modo preferito di viaggiare con la mente l’aggettivo che ti descrive meglio è VIVACE.

Hai una mente vivace e sempre attiva, che non si limita mai ad vivere passivamente ciò che succede intorno a te. Ottimo!

B – ASCOLTARE MUSICA

La musica è un linguaggio universale che permette di comunicare tra persone che non parlano la stessa lingua o addirittura non vivono nello stesso continente.

La musica parla direttamente al nostro cuore e ci trasporta lontanissimo, sollevando il nostro umore oppure facendoci sprofondare nella malinconia.

Se per viaggiare con la mente ami ascoltare musica l’aggettivo che ti descrive meglio è SENSIBILE. Per ascoltare musica dedicandosi solo a quest’attività ci vuole molta concentrazione e molta capacità di introspezione.

Se l’ascolto della musica è il tuo passatempo preferito significa che non hai paura di guardare dentro di te e nemmeno della tua emotività, quindi sei anche una persona molto consapevole.

C – GUARDARE FILM E SERIE TV

Film e serie televisive sono diventati la modalità di intrattenimento più diffusa in assoluto negli ultimi anni. Il motivo è sicuramente che ormai l’offerta è vastissima: ci sono molte piattaforme su cui guardare tutto quello che vogliamo.

Un altro motivo è che film e serie televisive ci permettono di essere molto passivi e rilassarci totalmente mentre li guardiamo scorrere sullo schermo. Non è un caso, infatti, che molti di noi si addormentano mentre guardano un film o una serie televisiva.

Se è questo il tuo modo preferito di viaggiare con la mente lontano dalla realtà l’aggettivo che ti descrive meglio è PAZIENTE. Sei una persona in grado di sopportare senza scomporsi gli avvenimenti della vita.

Hai anche una grande forza interiore che ti permette di non soccombere davanti al dolore o all’incertezza, quindi è molto difficile che tu perda l’entusiasmo nel fare le cose.

D – FANTASTICARE

Per molti fantasticare è una delle classiche attività dei bambini o degli adolescenti, che trascorrono tante ore a sognare ad occhi aperti.

Contrariamente a quanto si possa credere, anche molti adulti trascorrono moltissimo tempo a fantasticare su quello che potrebbe avvenire o su quello che potrebbero fare in un futuro prossimo o remoto.

Si tratta di uno sfogo molto importante per la nostra mente, soprattutto mentre siamo intrappolati in una routine da cui non possiamo uscire.

Se per viaggiare con la mente ti piace fantasticare significa che l’aggettivo che ti descrive meglio è SOGNATORE. Questa parola non ha un significato negativo, al contrario: significa che sei una persona che non si accontenta di ciò che è o di ciò che ha e cerca sempre di andare oltre i propri limiti per capire come essere più felice.