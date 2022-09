By

Proposte di viaggio in autunno: la magia del foliage non è solo a Central Park: ecco dove godersi lo spettacolo in Europa.

Autunno stagione di nuovi sapori e nuovi colori. Le giornate si accorciano e arrivano i primi freddi ma la natura ci offre generosa i suoi frutti. Questo è il momento per le passeggiate nei boschi, prima dell’arrivo del grande freddo, ad ammirare il colore delle foglie che cambia.

Questo fenomeno nei Paesi anglosassoni si chiama foliage o fall foliage, e indica anche l’usanza di andare in mezzo alla natura per ammirarlo. Dal verde al giallo, oro, rosso e marrone. I colori del foliage sono un arcobaleno caldo che lascia pieni di stupore.

Sono soprattutto i grandi parchi e i boschi del Nord America quelli più frequentati per ammirare il foliage. Oltre al Canada e a Central Park a New York, tuttavia, abbiamo tanti posti stupendi da visitare anche vicino a casa nostra. Senza dover andare Oltre Oceano.

Qui vi proponiamo alcune mete di viaggio imperdibili per godervi lo spettacolo del foliage in Europa. Ecco dove andare

La magia del foliage non è solo a Central Park: ecco dove godersi lo spettacolo in Europa

Vi portiamo alla scoperta dei luoghi più affascinanti d’Europa per ammirare lo spettacolo del foliage, delle foglie che cambiano di colore in autunno. La magia dei boschi e dei parchi che diventano color oro e rosso.

Valle del Douro, Portogallo. Un paesaggio assolutamente straordinario per il foliage e forse meno conosciuto è quello della valle del fiume Douro, che sfocia all’altezza della città di Porto ed è Patrimonio Unesco. Questa zona è popolata da boschi di macchia mediterranea e di vigneti dove sono coltivate le uve del vino Porto, i cui lunghi filari si tingono di oro e di rosso. La Valle del Douro offre percorsi escursionistici e gastronomici, con tour nelle cantine.

Tiergarten, Berlino. È uno dei parchi cittadini più grandi e spettacolari d’Europa. Con i suoi 210 ettari nel cuore di Berlino, il Tiergarten non è solo il polmone verde della capitale tedesca ma anche un luogo che lascia pieni di stupore con il suo giardino selvaggio all’inglese. Qui tra boschetti, corsi d’acqua e ponti potete ammirare tutta la meraviglia del foliage in un grande parco di città che non ha nulla da invidiare a Central Park.

Parco del Retiro, Madrid. Ancora un altro parco cittadino, nel centro della capitale di Spagna. Il Parco del Retiro, con i suoi viali eleganti, le fontane, i laghetti, i monumenti e le sculture, si estende per 125 ettari e offre lo spettacolo del foliage da più di 15mila alberi. Da ammirare il grande Palacio de Cristal che si specchia su un lago, circondato da alberi.

Transilvania, Romania. Conosciuta per la leggenda del Conte Dracula, la Transilvania è una terra meravigliosa dal punto di vista naturalistico, ricca di boschi misteriosi e montagne spettacolari. Tra i tanti parchi e aree naturali di questa storica regione della Romania, avete solo l’imbarazzo della scelta dei luoghi dove ammirare il colore delle foglie d’autunno. La sua capitale è Cluj-Napoca, ben collegata dal resto d’Europa.

Villa Borghese, Roma. Senza bisogno di uscire da casa nostra, un altro dei bellissimi grandi parchi cittadini dove passeggiare per godersi il foliage è Villa Borghese a Roma. Nel cuore della Città Eterna, accanto ai musei ed edifici storici del parco, non potete perdervi la splendida Valle dei Platani, inseriti nell’elenco ufficiale degli Alberi Monumentali d’Italia.