Le strade più spettacolari al mondo: sono vere opere d’arte

Le strade più spettacolari al mondo sembrano cartoline, dipinti: sono piene di vita e cultura e offrono uno spaccato perfetto sulla vita del posto. Scopriamo quelle che devi assolutamente vedere almeno una volta nella vita.

Perché una strada riesce ad essere così importante? Basti pensare a quelle più famose al mondo come la Walk of fame ad Hollywood o ancora l’Avenue des Champs-Élysées a Parigi oppure la Ramblas a Barcellona.

Per le città c’è sempre una strada iconica e questo simbolismo è molto importante soprattutto quando queste sono rappresentative di un quartiere, di un modo di vivere e della cultura del posto. Scopri anche le vie panoramiche più belle al mondo.

Le strade più belle e iconiche al mondo

Queste sono le strade più famose, le conosciamo tutti ma ci sono dei luoghi misteriosi e tutti da scoprire che devi assolutamente vedere. Ogni anno, la rivista Time Out stila la classifica delle più belle e lo ha fatto anche quest’anno, la particolarità è che non indovinerai mai quella che si trova al primo posto.

La Great Western Roada a Glasgow è al terzo posto in tutto il mondo, questo perché ha dei giardini botanici spettacolari e dei negozi molto particolari. Questa è una via storica e molto accattivante perché ha una vivace vita notturna.

Al secondo posto tra le vie più belle del mondo c’è Gertrude Street a Melbourne. Qui le facciate dei palazzi sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. La strada si estende per 850 metri ed è un po’ fuori città ma sicuramente vale la pena vederla.

Al primo posto della classifica come la strada più bella al mondo c’è la Rue Wellington a Montreal. Questa strada canadese è stata scelta per un motivo particolare ovvero la sua capacità di evolversi nel tempo, di cambiare ed essere sempre così variegata in termini di ristorazione e divertimenti ma anche per i negozi e le caratteristiche urbane.

Questo è il podio ma nella classifica c’è anche la Yongkang Street a Taipei che ha il fascino orientale, una piccola stradina tranquilla in un luogo chic della città che si posiziona al quarto posto della classifica e al quindi posto la Vaernedamsvej a Copenaghen dove ci sono boutique e negozi extra lusso. Questo quartiere è molto rinomato e in generale da visitare assolutamente.

Queste strade sono uniche al mondo perché hanno qualcosa di speciale, non si tratta semplicemente di aree particolarmente conosciute o famose ma di zone della città che riescono a trasmettere qualcosa di unico al visitatore.