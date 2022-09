Il viaggio dei sogni ora è per tutti ma solo se lo organizzi su questi 3 siti

Noleggiare un van camperizzato per le vacanze e partire è super interessante! Abbiamo trovato i tre siti migliori dove provare questa avventura!

Decidere di partire per un’avventura on the road è un’esperienza particolare e unica. Ci vuole un po’ di spirito di adattamento perché, come ovvio, su un van o un camper non si hanno le stesse comodità che in una camera d’albergo, ma i vantaggi sono molti!

Quali sono allora i siti migliori per noleggiare un van, preferibilmente camperizzato, e partire on the road all’avventura? Ne abbiamo trovati un po’ per voi!

Dove noleggiare un van camperizzato online

Online ormai si fa tutto, compreso noleggiare un van adattato in stile camper per partire con amici, famiglia o fidanzati, all’avventura. Ma quali sono i siti più affidabili o meglio recensiti per trovare il proprio van a noleggio?

Roadsurfer : li abbiamo visti con i nostri occhi. Questi van camperizzati sono perfetti per ogni esigenza. Si va dalla versione classica senza bagno, passando per quella con la doccia esterna fredda, arrivando poi alla versione con bagno e doccia calda. Il tutto con le dimensioni di un van, non di un camper! La maggior parte sono furgonati con soffietto e si possono prenotare in diverse città italiane, ma anche all’estero e quindi direttamente sul posto della vostra vacanza.

: li abbiamo visti con i nostri occhi. Questi van camperizzati sono perfetti per ogni esigenza. Si va dalla versione classica senza bagno, passando per quella con la doccia esterna fredda, arrivando poi alla versione con bagno e doccia calda. Il tutto con le dimensioni di un van, non di un camper! La maggior parte sono furgonati con soffietto e si possono prenotare in diverse città italiane, ma anche all’estero e quindi direttamente sul posto della vostra vacanza. Goboony: questo portale è stato definito come l’Airbnb del noleggio camper o van. Potete scegliere tra i retrò e bellissimi camper Volkswagen, oppure i modelli più facili da guidare e selezionare anche la categoria camper economici! Selezionando ad esempio due persone come viaggiatori e la toilette come elemento fondamentale si troveranno tantissime opzioni di persone che, proprio come con le case di airbnb, offrono il proprio van a noleggio in diverse aree d’Italia!

Yescapa: molto simile a Goboony anche questo portale permette di vedere molti van camperizzati messi a disposizione da utenti che hanno il proprio mezzo e lo vogliono condividere. Anche qui potrete scegliere tra tante opzioni diverse e altrettante differenti località in cui noleggiare il vostro mezzo.

È tempo di noleggiare il tuo van per le vacanze!

Noleggiare un van per una vacanza, camperizzato e dotato di comfort, non è quindi così impossibile. Anzi! Ci sono anche tantissime opzioni low cost da provare. Siete pronti a partire?