Le ultime novità sulle Crociere Azamara: annunciati i nuovi itinerari in Europa e lo stop all’obbligo di vaccinazione. Tutte le informazioni utili.

La compagnia di crociere di lusso Azamara ha annunciato nuovi itinerari in Europa per il 2024 e altre importanti novità per la fine di quest’anno.

Un programma ambizioso quello della compagnia di navigazione: 84 itinerari per le 4 navi della flotta. Di questi, 53 itinerari avranno scali prolungati per consentire ai passeggeri una migliore visita delle destinazioni.

Inoltre. Azamara eliminerà l’obbligo di vaccinazione per salire a bordo delle sue navi dal 1° dicembre prossimo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Crociere Azamara: annunciati i nuovi itinerari in Europa

La compagnia Azamara ha già annunciato i suoi itinerari per crociere in Europa nel 2024. Gli itinerari, come abbiamo accennato, sono 84 per una flotta di 4 navi. Inoltre, 53 itinerari fanno parte del programma di “viaggi intensivi”, con scali prolungati per permettere ai croceristi di visitare in modo più approfondito le destinazioni dove le navi faranno tappa. Come riporta TTG Italia.

Tra i nuovi porti dove le navi da crociera di Azmara faranno scalo per la prima volta nel 2024, c’è Taranto, in Italia, insieme ad Amburgo, Edimburgo e Trollfjord, in Norvegia.

Per promuovere i viaggi intensivi con tappe prolungate, Azamara ha lanciato alcuni video con escursioni immersive, presentate dal punto di vista dei locali. I video si chiamano “Lens of a Local” e contengono testimonianze di prima mano di un gondoliere a Venezia, di ballerini greci a Creta e di un profumiere a Firenze, tra gli altri.

Regole sanitarie sulle navi di Azamara

L’altra novità è l’eliminazione dell’obbligo di vaccinazione anti-Covid per salire a bordo delle navi di Azamara. Le nuove regole sanitarie entreranno in vigore il 1° dicembre 2022.

L’obbligo di vaccinazione verrà meno sulle crociere con itinerari ai Caraibi e in Europa. Con l’unica eccezione dei casi in cui le normative locali prevedano diversamente.

Azamara non chiede nemmeno il test Covid negativo ai suoi passeggeri per salire a bordo delle sue navi da crociera. L’obbligo è stato eliminato lo scorso 25 luglio. Tuttavia, il test prima dell’imbarco è raccomandato dalla compagnia per la sicurezza dei passeggeri e per un viaggio senza pensieri. Inoltre, i test Covid saranno disponibili a bordo per tutti i clienti.