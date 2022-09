È la destinazione più felice al mondo: il vero paradiso terrestre

Questa destinazione è stata decretata come la più felice al mondo, effettivamente, vista la sua bellezza non sorprende. Scopriamo dove si trova e perché è così speciale

Basta osservare le foto per innamorarsi di un luogo cos’ incontaminato, con spiagge paradisiache e aree che sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. I paesaggi sono unici al mondo, la natura è florida e c’è tanto da fare.

Per i visitatori è un vero e proprio paradiso terrestre, una di quelle mete che bisogna vedere almeno una volta nella vita.

La destinazione più felice al mondo

Siamo nella magnifica Bali, in Indonesia, che Club Med ha dichiarato essere la meta prediletta dai viaggiatori perché la più felice in assoluto. Sono stati presi in considerazione vari fattori, non solo quelli ovvi come la bellezza del posto ma anche inquinamento, prezzi, attività, costi, cordialità. Tutti elementi determinanti per la scelta di una destinazione incredibile.

Bali è al primo posto con luoghi molti particolari da visitare. Il primo posto che non è possibile perdere è Jatiluwih dove ci sono le risaie Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Qui il paesaggio è mozzafiato. Un’altra meta incredibile è Tirta Empul dove si trova un tempo molto interessante dal punto di vista architettonico. Qui ci sono anche delle acque molto interessanti perché hanno delle proprietà importanti.

Per gli amanti della natura il Sacred Monkey Forest ospita 700 scimmie con la coda lunga. Queste sono abituate agli uomini quindi perfettamente sicure. Le scimmie sono molto curiose e amano stare a contatto con gli altri. Questo è un modo per vederle e viverle da vicino. Molto suggestiva la Cascata di Munduk che si estende per ben 15 metri. La vegetazione è incredibile e ammirarla dal vivo cambia il senso della vacanza. Immancabile un tuffo in queste acque fresche e pulite.

Imperdibile anche il Tempio Madre, una struttura enorme che ha una grande scalinata di accesso a quella che viene chiamata la Porta del Paradiso. Questo è un luogo veramente unico al mondo ed è quindi da visitare. Per ammirare il vulcano di Bali bisogna andare ad Amed, secondo gli abitanti questo è il centro del mondo. In zona ci sono molte spiagge vulcaniche ed è possibile fare snorkeling.

Bali è veramente un luogo straordinario che merita attenzione perché la gente del posto è accogliente, i prezzi sono ottimali e c’è tanto divertimento per le famiglie ma anche per i single e le coppie. Un luogo per tutte le età e per tutti i gusti.