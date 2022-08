By

Le previsioni meteo per settembre 2022. Cosa ci aspetta? Un assaggio di autunno o ancora caldo e temperature sopra la media?

Non ci stancheremo mai di dirvelo: le previsioni meteo per settembre esistono, ma bisogna aspettare un po’ per avere la certezza di cosa succederà. Eppure grazie ai modelli meteorologici, gli esperti d 3bMeteo hanno già un’idea di quello che sarà il tempo a venire.

Il meteo di settembre, seppure analizzato solo tramite modelli, parla chiaro. L’Italia sarà spaccata in due con piogge al nord e condizioni stabili al sud. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Che tempo farà a settembre?

Se siete tra coloro che hanno organizzato le ferie per settembre o che, per i motivi più svariati, sono curiosi di sapere che tempo farà una volta terminato agosto, siete nel posto giusto. Analizzando infatti i modelli meteorologici per settembre, possiamo già avere un’idea delle condizioni meteo che ci aspettano.

La fine di agosto e i primi giorni del mese evidenziano, come riporta 3bMeteo, un cambio di scenario. Si rinforza l’anticiclone e porta stabilità al centro e al sud Italia con temperature sopra la media. Al nord, invece, potrebbero esserci piogge e precipitazioni sparse.

Entrando poi nel vivo del mese di settembre le prima settimana vede una situazione simile a quella sopra descritta mentre, nei giorni dal 12 al 18 le cose potrebbero cambiare. I modelli hanno bisogno di tempo per essere confermati, ma intanto sembra che da nord est dell’Europa arriverà aria più fredda che porterà instabilità e possibili piogge anche al centro e al sud della penisola.

I cambiamenti climatici

Le previsioni meteo per settembre 2022 parlano chiaro in ogni caso. Gli effetti dei cambiamenti climatici continuano a farsi sentire con temperature sopra la media e improvvise precipitazioni, a tratti anche violente. Bisognerà quindi stare attenti e fare tutti la nostra parte per ridurre al minimo il nostro impatto sul Pianeta.