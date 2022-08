Allarme, temporali forti in arrivo nel pomeriggio di oggi, 23 agosto

Attenzione ai temporali, anche localmente intensi, in arrivo nel pomeriggio di oggi, martedì 23 agosto 2022.

Il meteo per questa ultima settimana piena di agosto sta facendo risvegliare i meteorologi. Dopo un’estate trascorsa all’insegna del bel tempo, del sole costante e di temperature ben al di sopra delle medie stagionali, ora inizia a farsi sentire il maltempo.

Già a partire dal pomeriggio di oggi si sembra che arriveranno dei temporali anche molto forti localmente. Ma vediamo insieme le previsioni meteo per oggi, 23 agosto.

Dove pioverà oggi?

Gli esperti meteorologi parlano di un nuovo fronte di instabilità che sta arrivando proprio in queste ore sul medio e alto Adriatico. Qui già da ora potrebbe iniziare a piovere, ma il maltempo nelle prossime ore coinvolgerà anche tutte le regioni del Centro Sud. Le regioni in cui ci sarà più rischio di temporali forti sono Lazio, Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata. Attenzione ai colpi di vento e soprattutto alla grandine che potrebbe sorprendere molti.

Meteo al nord e centro Italia

Al Nord invece ci sarà solo qualche isolato fenomeno piovoso su Friuli, Romagna e basso Veneto. Pioggia prevista anche in Toscana e in Umbria, ma in questo caso si tratterà di isolati fenomeni piovosi che si esauriranno rapidamente. In queste aree infatti già dalle prime ore serali è previsto un netto miglioramento. In ogni caso in tutte queste regioni è previsto un abbassamento delle temperature soprattutto la sera.

Cosa succederà a livello meteorologico nei prossimi giorni?

Per quanto riguarda i prossimi giorni, invece, avremo dei residui di instabilità fino alla giornata di giovedì 25 agosto soprattutto nel pomeriggio con qualche temporale improvviso un po’ in tutta Italia. Occhio però alle temperature che dopo il calo di oggi torneranno a salire, superando, seppur di poco le medie stagionali.

Temporali anche nel weekend?

Per quanto riguarda il fine settimana, sebbene sia troppo presto per fare delle previsioni precise e puntuali non è escluso un nuovo peggioramento che potrebbe interessare quasi tutte le regioni italiane andando così a “rovinare” i programmi di molti italiani ancora in viaggio per le ferie.