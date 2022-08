Una scoperta incredibile sulle capacità dello squalo bianco: cambia colore

Non consideriamo forse lo squalo bianco tra gli animali più intelligenti, ma invece sembra sia in grado di modificare il colore della sua pelle.

Quando pensiamo allo squalo bianco ci viene in mente un animale non troppo intelligente, ma sicuramente aggressivo. E invece, potremmo esserci sempre sbagliati.

Secondo alcuni ultimi esperimenti, infatti, lo squalo bianco negli anni potrebbe essersi evoluto molto adottando tecniche di caccia particolari. Compreso il cambio di colore!

Lo squalo bianco schiarisce e scurisce la sua pelle a seconda delle esigenze

Animali in grado di cambiare colore ce ne sono moltissimi nel mondo. Dal camaleonte al polpo, ma ora a questa lista potrebbe aggiungersi anche lo squalo bianco. Il più grande pesce predatore esistente sul Pianeta, è da sempre molto misterioso. Lentamente però gli scienziati e i biologi stanno scoprendo sempre più novità su questo animale, come una inaspettata forma di mimetismo.

L’esperimento

Sembra sempre più possibile che lo squalo bianco cambi colore, da grigio scuro a grigio chiaro nel giro di poche ore. Come è stato scoperto?

Un esperimento al largo del Sudafrica ha coinvolto diversi ricercatori che, grazie ad un’esca, hanno attirato degli squali facendoli emergere accanto a dei pannelli bianchi in diverse ore della giornata. Identificati i singoli squali si è visto come alcuni esemplari cambiassero tonalità della pelle nei diversi momenti del giorno. L’analisi ha dimostrato poi che i melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, si schiariscono negli squali quando entra in gioco l’adrenalina.

Le possibilità di studio

Chiaramente le analisi a oggi sono state portate avanti su un numero ridotto di esemplari, quindi non si ha la certezza che tutti gli squali possano cambiare colore. Né che sia un comportamento diffusissimo. Eppure in molti animali succede. La ricerca, raccontata sulle pagine del National Geographic, ancora non è stata pubblicata sui giornali scientifici, ma secondo gli esperti le probabilità sono ottime per andare ad analizzare nuove scoperte relative allo squalo bianco.

Negli ultimi anni ci si è concentrati maggiormente sul comportamento di questo animale, ma ora, grazie a questa novità, gli sviluppi e le possibilità di conoscere lo squalo bianco si ampliano notevolmente.