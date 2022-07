Esiste il paradiso terrestre? Assolutamente sì, ammirate quest’isola da sogno

By

I luoghi da sogno con spiagge paradisiache sono tantissimi ma quest’isola sembra essere veramente una delle più belle esistenti. Scopriamo qual è e dove si trova

Marie Galante è una delle isole di Guadalupa che si trova nel Mar dei Caraibi. Non solo acque cristalline e fondali immensi ma anche mulini a vento e ottima cucina. Un vero paradiso terrestre con una barriera corallina stupefacente.

L’arcipelago della Guadalupa vanta due grandi isole, Grande Terre e Basse Terre e poi una serie di isole minori, tra cui rientra Marie Galante. Non è molto conosciuta dai turisti e questo la rende ideale per una vacanza di relax.

Marie Galante: l’isola più bella di Guadalupa

Le spiagge di Marie Galante sono spettacolari, spesso deserte anche in pieno agosto. Per arrivare, una volta atterrati all’aeroporto principale bisogna prendere un traghetto per l’isola. Il viaggio dura circa 5 ore ma ne vale la pena.

Si tratta di una zona le cui correnti possono rendere il mare molto mosso (il viaggio non è adatto a chi soffre il mare). All’arrivo però, quello che si apre davanti agli occhi vale assolutamente lo spostamento. Sull’isola ci sono diversi residence, molti dei quali con accesso diretto in spiaggia.

L’isola delle Piccole Antille ha una forma rotonda e la costa bassa e padulosa. Fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1493 e per questo ha il nome della sua caravella. Le attestazioni storiche raccontano di un luogo conquistato da diversi popoli, tra cui i francesi che l’hanno trasformata in una riserva per la canna da zucchero, tanto da essere soprannominata l’Isola dello zucchero. Inoltre è tempestata da mulini, oggi se ne contano 70 ma ce n’erano centinaia.

Si estende su quasi 160 km quadrati ed è il luogo perfetto per rilassarsi, fare passeggiate, ammirare le spiagge tranquille e incredibili, conoscere la gente del posto. Da vedere il mulino di Bezard, uno dei migliori per stato di conservazione che veniva impiegato proprio per la lavorazione dello zucchero. Anche l’antico zuccherificio Roussel Trianon è una delle attrazioni più incredibili da visitare per scoprire la storia del posto.

Le spiagge sono le più belle di tutti i Caraibi, tutti gli spot che vedete, le foto che ammirate dei Caraibi vengono scattate proprio in questo posto. Grand Bourg è il capoluogo dell’isola, un posto molto vivace a tutte le ore. Il porto di arrivo a nord è Saint Louis, il paesino è tranquillo, le spiagge bianche e i ristoranti direttamente sul mare. Molto suggestive ma altrettanto ventose le spiagge di Capesterre, questa è la zona più turistica di tutte. Le spiagge naturali però sono ovunque e offrono sabbia bianca, acque cristalline e barriera corallina. Da fare le immersioni o un giro in barca. L’isola è anche famosa per le sue distillerie che producono il rum bianco e permettono l’acquisto diretto del prodotto.

Perché visitare l’isola?

I Caraibi sono tutti spettacolari e offrono divertimento, relax e bellezze naturali. Il pregio di quest’isola però è non avere la calca che si può registrare altrove. C’è pace, le spiagge sono tranquille, i costi veramente bassi e il tempo sembra essersi praticamente fermato.

Un luogo perfetto non solo per single ma anche per famiglie grazie ai fondali bassi e alle spiagge sabbiose facilmente accessibili. Ricco di vita, divertimento e bellezze paradisiache.