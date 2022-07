Tra le 5 migliori SPA del mondo c’è un complesso termale italiano

Voglia di staccare la spina in un luogo speciale e super rilassante? L’Italia a quanto pare vanta una tra le cinque migliori SPA del mondo, scopriamo qual è

L’annuale World’s Best Awards 2022 nella categoria Best Destinations SPA è stato conferito alla più bella SPA in Italia, ovvero le Terme di Saturnia. Secondo la classifica della prestigiosa rivista Travel + Leisure è tra le migliori strutture in tutto il Pianeta.

Un grande orgoglio, come lo ha definito il Direttore Generale Antonello Del Regno. Come mai questa SPA si è classificata in testa, insieme a resort di calibro internazionale? Design ricercato ma anche storia e piccoli dettagli incredibili. Scopriamo insieme cosa le rende così esclusive e perché spesso hanno vinto premi importanti.

Terme di Saturnia: la migliore SPA italiana

Terme di Saturnia Natural Destination è un Resort 5 stelle molto famoso che vanta una storia importante legata agli Etruschi che già utilizzavano la zona come sorgente termale. Si trova nel paesaggio perfetto della Maremma Toscana in un’oasi di pace e serenità che si estende in aperta valle e sfrutta proprio quell’antica sorgente termale con un campo da golf certificato, un centro termale e servizi di ultra comfort.

La temperatura delle acque è di 37.5 gradi e la struttura comprende il Parco Termale, la SPA, il Golf Resort e il Golf Club. Ci sono le Cascate del Mulino che hanno invece una temperatura dell’acqua inferiore. Le Terme si trovano a pochi chilometri da Saturnia nel comune di Manciano, molto famoso per le sue terme.

L’acqua qui compie un percorso particolare ed è di tipo minerale. La particolarità, rispetto ad altri luoghi, è che l’acqua si rigenera completamente da sola. Grazie al suo deflusso di 800 litri al secondo le piscine si ricambiano completamente ogni 4 ore e quindi di fatto l’acqua è incontaminata senza bisogno di utilizzare prodotti chimici. Inoltre le acque hanno proprietà terapeutiche e di benessere.

Tra le SPA più apprezzate dai viaggiatori nel mondo ci sono al primo posto Rancho La Puerta in Messico, al secondo posto Sha Wellness Clinic in Spagna, al terzo posto le Terme di Saturnia in Italia, al quarto posto Mountain Trek Fitness Retreat & Health Spa in Canada e al quinto Chablé Maroma in Messico.

Quanto costa una notte presso le Terme di Saturnia

Una camera presso le Terme di Saturnia ha un costo in media di 300 euro ma è possibile anche accedere a delle offerte oppure trovare prezzi più elevati per alta stagione o periodi dell’anno particolari.