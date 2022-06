In Italia esiste un borgo dove si trovano ben 13 cascate: è Chiusaforte. Un angolo di paradiso da visitare soprattutto in estate. Ecco dove si trova

Il Borgo delle 13 Cascate è perfetto per una gita fuoriporta in estate, soprattutto per fuggire dal caldo torrido. Un luogo da sogno in Friuli Venezia Giulia, nella Valle del Fella, che esiste solo in Italia ed è un patrimonio naturale inestimabile.

Questo borgo, il cui nome ufficiale è Chiusaforte, vanta alcune delle cascate più spettacolari al mondo, incastonate tra natura verdeggiante, laghetti e fiumi che rendono l’esperienza paradisiaca. Ci sono ben 13 cascate differenti, una varietà unica nel suo genere. Il centro abitato si trova vicino al confine con la Slovenia ed offre un binomio accattivante: natura incontaminata e uno dei borghi più belli del Paese.

Durante la visita è possibile seguire il sentiero nella natura che offre la possibilità di ammirare da vicino tutte le cascate, di riposarsi all’ombra dei maestosi alberi ma anche fare un tuffo nelle acque cristalline.

Chiusaforte: il Borgo delle 13 Cascate

Le cascate del borgo sono tutte spettacolari e anche differenti per temperatura (attenzione a quelle gelate!), altezza e caratteristiche. Tra le cascate presenti la più famosa è quella di Fontanone di Goriuda che si sviluppa su oltre 800 metri di altezza ed è una sorgente d’acqua. Qui sorge anche un’enorme grotta che è stata letteralmente scavata all’interno del monte roccioso dove, racconta la leggenda, visse l’orco Goriuda.

La cascata più pittoresca, a cui si arriva seguendo il sentiero, è quella di Rio Repepeit. Oltre alla bellissima cascata, c’è un lago naturale ghiacciato dove i più audaci possono fare un tuffo in ogni stagione. Sono però tutte molto suggestive e vale la pena arrivare con un costume da bagno per rinfrescarsi.

Cosa visitare a Chiusaforte

Chiusaforte è un borgo molto caratteristico che offre ai visitatori un centro storico antico con piccole case in pietra dove il tempo sembra essersi fermato. Una meta ideale per l’estate per trovare un po’ di fresco ma anche in inverno per gli amanti dell’ice-climing e dei borghi immersi nella natura.

Le stradine strette formano un reticolato in cui passeggiare fino al cuore della cittadina dove sorge la Chiesa di San Bartolomeo con il campanile. A pochi metri si trova anche il Forte di Col Badin che risale al ‘900 ed è oggi un museo che racconta la storia del Borgo delle 13 Cascate e offre testimonianze relative alle battaglie della Prima Guerra Mondiale.

Come arrivare al Borgo delle 13 Cascate

Per ammirare questa perla in Friuli Venezia Giulia bisogna arrivare a Chiusaforte, poi seguire il ponte sul Fella per arrivare alla Trattoria al Fontanon che offre un parcheggio ampio dove è possibile sostare per visitare le cascate. All’interno sono disponibili anche delle mappe cartacee a titolo gratuito di tutto il percorso da fare a piedi.

Per gli amanti della natura e delle cascate, imperdibile anche una visita al borgo Isola del Liri.

Se cercate dunque un posto dove andare in estate per rinfrescarvi e immergervi in un posto degno di una fiaba segnatevi questo borgo: Chiusaforte, il borgo delle 13 cascate.