Idee di viaggio da non perdere: la lavanda nelle Marche, ecco i campi più belli dove ammirarla. Tutte le informazioni utili.

Sembra la Provenza ma è l’Italia. Anche sul nostro territorio possiamo visitare bellissimi campi di lavanda in fiore. Senza nemmeno bisogno di allontanarci troppo da casa.

Questa è la stagione per andare per campi di lavanda ad ammirare il colore viola, lilla e bluastro dei fiori di questa pianta officinale profumatissima e dai molteplici usi.

Per godere di questo spettacolo, tuttavia, non c’è bisogno di andare fino in Francia, nella regione della Provenza, famosissima per le sue infinite distese di fiori viola. Anche in Italia possiamo trovare campi bellissimi, dove viola e lilla spesso si accompagnano al giallo acceso dei girasoli, al verde degli alberi e al profilo caratteristico dei nostri borghi.

Dopo avervi segnalato i campi di lavanda da vedere nel Lazio, vi proponiamo i più belli delle Marche. Ecco dove andare.

Lavanda nelle Marche: i campi più belli dove ammirarla

Il periodo compreso tra la fine di giugno e l’inizio di luglio è quello ideale per visitare i campi di lavanda in fiore in tutto il loro splendore. Circondati dai colori accesi della campagna di inizio estate, sotto un sole splendente, potremo ammirare una autentica meraviglia naturale.

Da alcuni anni, nelle Marche diverse aziende agricole sono dedite alla coltivazione della lavanda e permettono l’accesso dei visitatori ai loro campi. Ecco i luoghi dove andare, da nord a sud.

Terre di Carpegna, Carpegna (Pesaro Urbino)

Verde Naturale, Corinaldo (Ancona)

L’Ulivo di Nonno Amato, Morrovalle (Macerata)

Lavanda del Vento, Potenza Picena (Macerata)

Lavandeto San Marco, Servigliano (Fermo)

Lavanda dei Sibillini, Montegallo (Ascoli Piceno)

Nel cuore del bellissimo Montefeltro, Terre di Carpegna è un’azienda agricola dell’omonimo borgo di Carpegna, dove tra bellissime montagne, santuari e l’ottimo prosciutto locale, si coltiva anche la lavanda. L’azienda produce realizza prodotti con olio essenziale di lavanda e organizza laboratori.

Ai piedi dello storico borgo di Corinaldo, si estende il vasto campo di lavanda dell’azienda Verde Naturale, aperto gratuitamente alle visite tutti i giorni, tranne lunedì e martedì, con orario 10-12 e 16-20. Fino al 17 luglio. Un’occasione da non perdere anche per visitare lo splendido borgo.

Nell’azienda agricola L’Ulivo di Nonno Amato si coltivano 9 tipi di diversi di lavanda. Una varietà che permette di avere campi in fiore da maggio ad agosto. L’azienda si trova nel comune di Morrovalle, non lontano da Macerata. Apertura: 8.30-12-30 e 15.30-19-30. Per visitare il lavandetocontattate l’azienda.

Il lavandeto la Lavanda del Vento sorge vicino al B&B la Casa di Cecilia, per offrire agli ospiti un soggiorno tra profumo, natura e relax. L’azienda produce prodotti a base di lavanda e organizza percorsi esperienziali, laboratori e aperitivi. L’ingresso al solo lavandeto è libero. Il campo e il B&B si trovano in Contrada Torrenova, vicino alla costa e alla frazione di Porto Potenza Picena.

Nell’entroterra della provincia di Fermo, a Servigliano, si trova il Lavandeto San Marco, azienda che coltiva lavanda e altre erbe officinali. Qui si organizza una Festa della Lavanda, quest’anno nei giorni sabato 2 e domenica 10 luglio, con percorsi guidati, laboratori esperienziali, distillazione della lavanda e appuntamenti gastronomici.

Da visitare anche il campo della Lavanda dei Sibillini, aperto a Montegallo, nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, da una coppia di bolognesi. Dalla lavanda qui coltivata si producono saponi, sacchetti profumati e prodotti per la cura del corpo. Si organizzano visite, percorsi guidati e trekking, anche per bambini.

Infine, segnaliamo anche il Festival Lavanda in Fiore a Monbaroccio, in provincia di Pesaro Urbino, in programma nei weekend 25-26 giugno e 2-3 luglio 2022.