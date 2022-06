Le ultime novità sui voli per l’Isola d’Elba: torna il collegamento diretto da Lugano. Tutte le informazioni utili.

Riprendono a pieno ritmo i collegamenti aerei estivi per l’Isola d’Elba. La splendida isola, infatti, può essere raggiunta anche via aereo con alcuni voli diretti, effettuati a bordo di piccoli aeromobili in partenza di alcune città.

Silver Air, compagnia aerea della Repubblica Ceca con sede a Praga ma operativa all’aeroporto di Marina di Campo sull’Isola d’Elba, collega l’isola toscana alla terraferma, in Italia e non solo.

Collegamenti aerei con l’Elba sono effettuati verso gli aeroporti di Pisa e Firenze durante tutto l’anno. A questi si aggiungono quelli estivi stagionali, con gli aeroporti di Bologna, Milano Linate e Lugano, in Svizzera.

In primavera, per le vacanze di Pasqua, sono ripresi i voli diretti con Milano Linate per alcuni giorni ad aprile. Poi a fine maggio il collegamento è diventato stabile per la stagione estiva. Mentre il volo diretto estivo da Bologna per l’Elba è ripreso il 10 giugno.

Ora, invece, tocca al volo in partenza da Lugano. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli per l’Isola d’Elba: torna il collegamento da Lugano

Il volo diretto di Silver Air da Lugano è tornato a collegare la città svizzera con l’Isola d’Elba. La ripartenza è stata domenica 19 giugno, come riporta Travel Quotidiano, e il collegamento estivo sarà operativo fino al 26 settembre prossimo.

Il volo da Lugano all’Isola d’Elba avrà due frequenze settimanali, la domenica e il mercoledì. Con l’eccezione del mese di agosto quando sarà effettuato solo alla domenica.

Il viaggio dura un’ora e mezza e avviene a bordo di un Let L-410 Turbolet, piccolo aereo da 16 posti. L’aeromobile è stato già utilizzato da Silver Air per collegare via aerea l’Elba alla terraferma. Si tratta di uno dei pochi velivoli in grado atterrare in totale sicurezza su una pista ridotta come quella dell’aeroporto di Marina di Campo.

Chi vola con Silver Air verso l’Elba può usufruire delle speciali convenzioni con gli hotel dell’isola e dei pacchetti volo + soggiorno.

Per ulteriori informazioni su voli e orari: www.flightsandtravels.ch/orari-e-destinazioni