Il Lazio non è soltanto Roma Caput Mundi. E’ un’infinità di posti particolari meno conosciuti disseminati tra il nord ed il sud della regione. Dalle montagne al mare vi presenteremo delle località che vi faranno rimanere bocca aperta e sono perfette per una gita di giugno.

Giugno, il primo mese dell’estate, la prima occasione per concedersi davvero una piccola vacanza o almeno una gita che sia di un giorno o di un weekend. Fra borghi, spiagge e meraviglie naturali c’è l’imbarazzo della scelta su dove andare. Nel Lazio ci sono dei posti bellissimi e particolari perfetti da vedere a giugno.

Abitate nel Lazio e non sapete dove andare, volete visitare la regione della Capitale d’Italia ma non sapete quali posti visitare oltre la Città Eterna? Mettetevi comodi e seguite qualche nostro consiglio per dove andare in gita a giugno.

Gite di giugno: i posti più particolari dove andare nel Lazio

Se Roma è conosciuta nel mondo, ma potrete scoprire tanti posti particolari anche nelle altra 4 province laziali: Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Il Lazio è un territorio che ha visto diverse popolazioni, dagli etruschi ai romani, susseguirsi, ha subito dominazioni e ha avuto antiche casate costruire sfarzosi palazzi.

Se state cercando un luogo dove andare per una gita a giugno ecco 5 posti imperdibili bel Lazio. Noi ne segnaliamo una per ciascuna provincia, toccherà poi a voi scoprire gli altri tesori laziali!

Tivoli (Roma)

Isola Liri (Frosinone)

Ninfa (Latina)

Civita di Bagnoregio (Viterbo)

Lago Lungo e Lago di Ripasottile (Rieti)

Tivoli e le sue splendide ville

Siamo ad un passo da Roma. Lasciando una delle capitali più belle del mondo ci imbattiamo in uno dei borghi medievali più belli d’Italia. L’epoca romana è ancora evidente attraverso i templi e colonnati ancora perfettamente visibili, ma è attraverso le sue splendide ville, patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, che Tivoli marca profondamente il suo passato. Villa Adriana, residenza dell’Imperatore Adriano con i suoi templi e fontane; Villa d’Este, capolavoro del Rinascimento, e Villa Gregoriana, immersa nella natura.

Isola Liri e la sua iconica cascata

Ci spostiamo in provincia di Frosinone, in una delle località più belle e caratteristiche, Isola Liri. Un piccolo splendido centro che offre la possibilità ai suoi visitatori di fare una lunga passeggiata nella strada del centro tra negozi caratteristici, ristoranti bar e gelaterie. E proprio nel mezzo del vostro cammino, ecco lo spettacolo della cascata, da ammirare sorseggiando un aperitivo e degustando un delizioso gelato. Un luogo perfetto per una gita di giugno.

Ninfa e i giardini da sogno

La provincia di Latina presenta straordinari angoli di paradiso sul mare, ma noi vogliamo parlarvi di uno dei posti particolari più belli del nostro bel paese: i Giardini di Ninfa. Le rovine della città perduta di Ninfa costituiscono il luogo ove, tutt’attorno sono nati i giardino che costituiscono un parco tra i più visitati del nostro paese e che può essere visitato solo nei giorni e negli orari previsti. Piante esotiche e rare costituiscono il suo inestimabile patrimonio. Da non perdere assolutamente specialmente a giugno quando le piante sono ancora in fiore, altre fioriscono e il caldo non è ancora troppo opprimente.

Civita di Bagnoregio, la città che muore

Con Civita di Bagnoregio ci spostiamo al nord. Siamo infatti in provincia di Viterbo per ammirare uno dei borghi più ricchi di storia della regione e non soltanto. Ubicata sul tufo, che anno dopo anno si riduce, rappresenta uno spettacolo unico poiché il suo centro può essere raggiunto solo dopo aver attraversato un ponte. L’attraversamento del ponte stesso e l’approdo alla borgo medievale, vi permetterà di ammirare il panorama circostante che sarà una fotografia indelebile nella vostra memoria. Unica.

Rieti ed i suoi laghi

Con il Lago Lungo ed il Lago di Ripasottile ci troviamo all’interno della Riserva Naturale laghi Lungo e Ripasottile, in provincia di Rieti. Il Lago di Ripasottile è il più grande dei due. Ottanta ettari di grandezza ed una profondità massima che raggiunge i 6 metri, mentre il Lago Lungo è grande circa sessanta ettari. L’ambiente circostante presenta una flora ed una fauna molto ricca dove il luccio, la carpa, l’anguilla e la trota rappresentano soltanto alcuni dei tesori immersi nei due bellissimi specchi d’acqua.

Pronti i trolley per la partenza?

Noi il nostro lo abbiamo fatto. Qualche consiglio ve lo abbiamo dato, adesso tocca a voi andare a fare una gita a giugno nel Lazio. I posti particolari della regione Lazio vi aspettano, non avete più scuse per rimanere a casa!