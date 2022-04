Le 3 migliori terme naturali libere in Italia: sono assolutamente da provare

Se vogliamo prenderci una pausa rilassante non c’è nulla di meglio che scegliere di andare alle terme. Tanto meglio se sono libere: ecco le migliori.

Le terme libere dovrebbero essere patrimonio dell’umanità: sono dei luoghi dove si riemerge completamente rigenerati, il metodo migliore per prendersi una pausa. Ma il lato oscuro delle terme è che solitamente sono costose, ma esistono anche le terme libere: completamente gratuite.

Le migliori terme naturali libere in Italia da provare. Credits A. Stock

Se vi dicessi che in italia son tantissime quelle terme che possono essere visitate senza pagare un centesimo? Va da sè che la libertà ha un prezzo: ovvero la mancanza di servizi come spogliatoi e negozi vari.

Terme libere: la cura per superare lo stress

La mancanza dei servizi delle terme libere sicuramente si può superare agilmente. Basta ricordarsi le terme di per sé danno proprio tutto quello di cui abbiamo bisogno: un giovamento immediato. Ma scopriamo subito quali sono le 3 terme migliori da provare.

Vasca Leonardo

Bagni di San Filippo

Terme del Bullicame

Vasca Leonardo da Vinci: terme libere in Lombardia

Sono tantissimi coloro che conoscono e hanno amato le Terme di Bormio ma in pochi conoscono la Vasca di Leonardo. Possiede la stessa acqua termale, questo perchè sgorga dalla stessa sorgente, quello che muta è lo scenario. Non è infatti un centro benessere ma è immersa in un bosco, in un’area raggiungibile solo a piedi: è come entrate in un altro universo.

Bagni di San Filippo: la cascata bianca e trattamenti a costo zero

I Bagni di San Filippo sono situati in Val d’Orcia. La Cascata della Balena Bianca è il nominativo che venne dato ad un’ampissima formazione calcarea nata grazie alle acque termali. Provare i Bagni di San Filippo è un’esperienza unica: da un lato abbiamo la temperatura dell’acqua termale che arriva a 48°, mentre dall’altro lato tutto il bianco di quella che sembra neve: un contrasto che può essere interessante anche per delle fotografie. Andare in fondo alle pozze ti farà provare un trattamento a costo zero: infatti il fango termale spalmato sulla pelle offre delle proprietà naturalmente leviganti sulla pelle.

Terme del Bullicame, Lazio Bullicame viene dalla parola bullicare che vuol dire bollire e questo è tutto un programma. In queste terme tuttavia l’offerta naturale supera ogni significato etimologico: infatti abbiamo sia una vasca con acqua calda che una con acqua fredda, un po’ per tutte le esigenze. Le vasche di differenziano dalla forma: quella con l’acqua fredda è più rettangolare, la seconda è circolare. Ma aldilà delle temperature una grande cosa in comune ce l’hanno: i benefici dell’acqua termale che viene dalla sorgente di Bullicame.

Queste terme naturali sono famosissime, anche Dante Alighieri parlò della caldissima sorgente del bagno del Bullicame nell’Inferno nella Divina Commedia.